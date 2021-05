FGV realitza pràctiques formatives amb personal del consorci provincial de bombers dels parcs de Torrent i Catarroja

Aquest curs està organitzat per FGV, a través de la unitat de Seguretat i Protecció Civil, i s'imparteix en les instal·lacions de València Sud durant el mes de maig pel personal del servici d'Electrificació, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Durant el període de formació es fa referència a la normativa existent sobre aquest tipus d'actuacions com el Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors i les treballadores enfront del risc elèctric; normes bàsiques de seguretat (A-PRL-05-7); operacions i maniobres per a comprovar l'absència de tensió en catenària (PR-01-LA), i operacions i maniobres per a posar a terra i en curtcircuit la catenària (PR-02-LA).

Dins d'aquestes jornades formatives, s'ha inclòs una visita guiada a càrrec del personal tècnic de Seguretat a l'estació i tram de túnel de Torrent Avinguda, on en horari no comercial, tant el personal del Consorci Provincial de Bombers, com la Policia Local i Cos Nacional de Policia de Torrent als quals se'ls ha convidat a les visites, puguen conéixer en profunditat les instal·lacions.

L'objectiu de les visites és el de donar a conéixer les diferents estades, equips instal·lats tals com a ventilació, grups electrògens, maquinària d'escales mecàniques, enllumenat, entre uns altres, així com la ubicació dels sistemes d'autoprotecció i els seus elements, perquè en cas d'emergència puguen actuar amb una major eficàcia i celeritat.

Aquest tipus de pràctiques estan incloses en el pla de formació a organismes externs per a situacions d'emergència tal com està establit en els Planes d'Autoprotecció d'Alacant i València de FGV.

La col·laboració dels diferents cossos de bombers i policies (nacional, autonòmica i local), Guàrdia Civil, Emergències i Protecció Civil és constant al llarg de l'any, com demostra la participació habitual de tots ells en els diferents simulacres, cursos i visites tècniques que s'organitzen.