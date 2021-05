Sanitat aprova el seu protocol contra l'assetjament sexual que garanteix investigar tots els casos en 15 dies

Sanitat ha elaborat un protocol d'actuació contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, tal com preveu el I Pla d'Igualtat de la institució. Al respecte, la consellera Ana Barceló ha recalcat: "portem anys lluitant per la igualtat i açò ens ha permès avançar en sensibilitat i compromís social, però cal continuar donant passos en la mateixa senda perquè l'assetjament sexual o per raó de sexe és un atemptat contra la dignitat de treballadores i treballadors, i no ho anem a tolerar".

El document és aplicable no solament al personal que presta servici en les Institucions Sanitàries de la Conselleria sinó també a les empreses externes contractades per ella. En ell s'incideix en la necessitat de previndre aquest tipus de comportaments i es descriu, entre altres qüestions, la tipologia de casos.

Per exemple, pot donar-se assetjament en sentit descendent, però també en sentit ascendent o entre iguals i es contempla a més el 'ciberassetjament' quan la persecució es realitza a través de les noves tecnologies.

Així mateix, el protocol detalla les circumstàncies agreujants, entre unes altres, que la víctima estiga en període de prova o immersa en un procés de selecció o que hi haja vàries, i el procediment d'actuació a seguir quan es té coneixement d'una situació d'assetjament sexual.

Per a poder intervenir com més prompte millor, es fixa un termini màxim de 15 dies perquè la Comissió de Gestió Interna de Conflictes de Sanitat investigue i resolga els fets comunicats i les mesures que s'han d'adoptar. Si es determina que el millor és un canvi de lloc de treball, la víctima decidirà si ho realitza ella o la persona inculpada.

PROCEDIMENTS DISCIPLINARI

Si l'informe conclou que és pertinent iniciar un procediment disciplinari, es proposarà a més la seua obertura a la Gerència/Direcció del centre. En aquest sentit, el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic qualifica l'assetjament sexual o per raó de sexe com a falta disciplinària molt greu. L'aplicació del protocol tampoc impedirà el recurs, si s'estima oportú, a la via judicial, segons les mateixes fonts.

El protocol estarà vigent a partir de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i serà aplicable fins a l'aprovació d'un nou. La Comissió d'Igualtat vetlarà pel seu compliment i podrà modificar-ho per a la millora de la prevenció i actuació davant situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe en el treball.