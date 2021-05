Els accionistes de CaixaBank voten aquest divendres les retribucions i el dividend de 2020

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, percebrà una remuneració fixa d'1,65 milions d'euros, al que se sumarà fins a un màxim de 200.000 euros en concepte de retribució variable i un incentiu a llarg termini, materialitzat en accions de l'entitat durant diferents exercicis a partir de l'any 2025, en cas de complir amb els objectius establits.

Goirigolzarri va cobrar en 2020 una remuneració fixa de 500.000 euros com a president de Bankia, al mateix temps que va renunciar a la seua retribució variable, que podia ascendir a fins a un 60% de la retribució fixa.

Des de la seua arribada a Bankia en 2012, la retribució de Goirigolzarri va estar subjecta a les limitacions establides per la normativa aplicable a les entitats en reestructuració, que no resulten d'aplicació al règim dels administradors i directius de CaixaBank.

Els sindicats han criticat que el president vaja a veure triplicat el seu sou el mateix any en què CaixaBank va a escometre un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que suposarà l'acomiadament de 7.791 empleats, per la qual cosa han demanat al Govern, que és accionista del banc amb una participació del 16,11% a través del FROB, que vote en contra de la política de remuneracions.

Va ser la pròpia ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, qui recentment va avivar la polèmica en criticar les elevades retribucions dels alts càrrecs del sector bancari. D'aquesta manera, la cita d'aquest divendres podria ser una ocasió perquè l'Estat expresse, a través del vot del FROB, la seua postura respecte al sou del consell d'administració i llance així un missatge al conjunt del sector.

Aquesta mateixa setmana, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha afirmat que no és acceptable que hi haja acomiadaments de personal "en empreses de sectors guanyadors de la crisi mentre es tenen salaris de sis xifres" i s'incrementen beneficis i bonus. "No crec que siga acceptable i necessitem donar una resposta forta", va assenyalar Sánchez.

CaixaBank explica que a l'hora d'establir la política de remuneració del nou president de l'entitat s'ha tingut en compte la nova dimensió del banc, que s'ha convertit en el primer grup financer a Espanya i en la desena companyia de l'Ibex 35 per capitalització borsària, a més de les funcions executives que recauen entre les seues comeses.

Així mateix, CaixaBank segueix les recomanacions de l'Autoritat Bancària Europea (EBA, per les seues sigles en anglés) per a càrrecs executius i estableix un mix retributiu amb l'objectiu de no assignar tota la retribució a través d'una remuneració fixa.

En qualsevol cas, els representants dels treballadors aprofitaran la cita per a tornar a transmetre el seu rebuig als acomiadaments forçosos i a les mesures traumàtiques, sol·licitar l'homologació de les condicions laborals de la plantilla procedent de Bankia i exigir la voluntarietat absoluta de les eixides.

DIVIDEND DE 2020 I ALTRES PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA

D'altra banda, el consell d'administració proposarà els accionistes la distribució d'un dividend en efectiu, amb càrrec a 2020, de 0,0268 euros per acció, a partir del 24 de maig. En total, es destinaran a dividends 216,09 milions d'euros.

Així, la remuneració a l'accionista amb càrrec a l'exercici 2020 ascendirà al 15% del resultat consolidat proforma de CaixaBank i Bankia, en línia amb les recomanacions del Banc Central Europeu (BCE).

Un altre dels punts de l'ordre del dia serà la dotació d'una reserva legal amb un import de 415,84 milions d'euros, amb càrrec a reserves voluntàries, la qual cosa permet que la reserva legal siga el 20% del nou capital social després de la recent ampliació de capital en 2.079,2 milions d'euros mitjançant l'emissió d'accions per a atendre el bescanvi dels títols de Bankia en el marc de la fusió per absorció.

També se sotmetrà a votació la reclassificació a reserves voluntàries de la reserva per fons de comerç, que a 31 de desembre de 2020 ascendia a 508,73 milions d'euros.

Els accionistes també donaran el seu vistiplau als comptes de l'entitat, a l'informe de gestió, a la reelecció de José Serna Masiá i Koro Usarraga Unsain com a consellers, a la reelecció i PwC com a auditora en 2022 i a una sèrie de modificacions dels Estatuts Socials de l'entitat i de la política de remuneracions dels consellers.

La junta general d'accionistes de CaixaBank se celebrarà en el Palau de Congressos de València a les 11.00 hores i es possibilitarà l'assistència telemàtica perquè els accionistes que així ho desitgen puguen assistir i participar en ella mitjançant connexió remota i en temps real.