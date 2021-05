C-LM no valorará la reforma de Escrivá sobre cotizaciones de autónomos hasta conocerla en la Conferencia Sectorial

Preguntada por los medios sobre esta cuestión, antes de participar en la jornada 'Financiación Estratégica: Impulsando el futuro empresarial en CLM' organizada por APD y Banco Santander, Franco ha dicho haber conocido por la prensa el enfoque que el Gobierno de España quiera dar en materia de autónomos y que las cotizaciones se hagan en función de la capacidad de generación de actividad de las personas autónomas.

"El Gobierno de España ha hecho recientemente el anuncio pero no está debatido en el marco de la Conferencia Sectorial, que es el órgano de interlocución con las comunidades autónomas, y parece, por las primeras impresiones que lanzan las asociaciones de autónomos que todavía no está en el marco de debate del dialogo social", ha añadido.

Por ello, la titular regional de Economía, Empresas y Empleo ha insistido en que lo "prudente" es no manifestarse aún al respecto hasta que no se produzca ese acuerdo en el marco de diálogo social entre el Gobierno y las asociaciones vinculadas a las personas trabajadoras autónomas y hasta no se produzca también información directa en Conferencia Sectorial.