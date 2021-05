El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes que su formación aceptaría que la Presidencia de la Asamblea de Madrid sea "ocupada por parlamentarios" de su partido que podrían hacer "un papel institucional muy adecuado". La presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido que quizás sería "demasiado" facilitar ese cargo a la formación.

En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, Abascal ha recordado que su formación no ha exigido "nada a cambio" de la investidura de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso. "Si pensamos que el PP podría mostrar algún tipo de generosidad con la actitud de Vox", ha opinado.

En esta línea, el líder de Vox ha reconocido que la Asamblea de Madrid "es un lugar muy importante" y ha insistido en la línea marcada por la candidata de su partido en la comunidad, Rocío Monasterio, que esta misma semana emplazó a Díaz Ayuso a elegir si quiere ser "generosa" con Vox a la hora de formar gobierno al no tener el PP la mayoría absoluta.

Ayuso: sería "demasiado"

Tras las declaraciones de Abascal, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid ha considerado que quizás sería "demasiado" que Vox presida la Asamblea con solo 13 de 136 diputados y ha recordado que ella se ha quedado solo a cuatro de la mayoría absoluta.

"Estamos en un punto en el que es mejor que lo hablemos entre nosotros en vez de estar haciendo estos anuncios por los medios y teniendo en cuenta que hasta el 8 de junio no se configura la misma", ha manifestado en una entrevista en Antena 3' recogida por Europa Press.

En este punto, ha hecho hincapié en que hay que tener en cuenta que un grupo que tiene 13 diputados en un parlamento de 136 "a lo mejor presidirlo es demasiado".

"Habrá que verlo y yo lo que creo es que hay que ser generosos. Lo que no puede ser es lo que pasaba en la anterior legislatura, muchas veces con Ciudadanos, que no quería saber nada de Vox pero cogobernaba gracias a ellos. Yo creo que hay que ser en esta vida no solo humilde sino también generoso", ha declarado.

Ayuso ha indicado que se verá "en qué punto" se van a encontrar pero ha remarcado que está a cuatro escaños "de la mayoría absoluta" y que Vox tiene que decidir si apoya o no apoya pero "no estar todo el rato con estos anuncios

Aprobación de presupuestos

Sobre la aprobación de los Presupuestos en la Comunidad de Madrid, Abascal ha reconocido en la COPE que "cometería una imprudencia" si fuese él el que plantease exigencias y "entrase en una negociación" que "tiene que protagonizar" la propia Monasterio.

Con todo, Abascal ha mostrado su confianza en los "planteamientos" que la líder del partido en Madrid trasladará al PP. "Intentaremos hacer ver que nuestra política y el respaldo ha sido útil para aquellos que han confiado en nosotros. No tengo ninguna duda de que llegaremos a un acuerdo", ha sostenido.

A su juicio, "toda España está pendiente de cómo funciona" el acuerdo entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad de Madrid. "Vamos a estar a la altura de las circunstancias", ha continuado.

En este contexto, Abascal ha señalado que la traslación de los resultados de los comicios en Madrid a toda España dependerán si "dos partidos con posiciones políticas muy diferentes" son capaces de llegar a acuerdos y entenderse para "echar al frente popular" de Pedro Sánchez.