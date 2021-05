Detinguts el subdelegat del Govern i l’exvicealcalde per cobrament de ‘mossegades’

Una operació policial dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 13 i la Fiscalia Anticorrupció va sacsejar ahir a primera hora del matí el panorama polític de València. Catorze persones, entre polítics i empresaris, van ser detingudes en el marc d'una segona peça del cas Assut relacionada amb el presumpte cobrament de comissions il·lícites relacionades amb adjudicacions urbanístiques en l'etapa de Rita Barberá al capdavant de l'alcaldia.

Els dos arrestats més destacats són l’exvicealcalde Alfonso Grau, mà dreta de Barberá en el seu moment, i Rafael Rubio, exportaveu socialista a l'Ajuntament i fins ahir subdelegat del Govern a la província de València. Poc després de conéixer-se la seua detenció, la delegada del Govern en la Comunitat, Gloria Calero, va anunciar la seua destitució immediata i el PSPV-PSOE li va obrir expedient i el va suspendre de militància.

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va practicar diversos registres en domicilis i despatxos oficials en el marc del cas Assut, les primeres perquisicions del qual es remunten a 2019.

En aquesta causa, declarada secreta i oberta per delictes de suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i tràfic d'influències, el principal investigat era fins ara l'advocat José María Corbín, cunyat de l’exalcaldessa Barberá, que ja va ser detingut a l'abril de 2019 i a qui la UCO atribueix un paper responsable d'una trama de comissions a contractistes de l'Ajuntament.

Les diligències intenten esclarir possibles irregularitats en les labors d'intermediació que va exercir Corbín mentre el PP de Barberá es va mantindre en el Govern local, i per les quals suposadament va cobrar comissions irregulars. També figuren com investigats la dona d'aquest i germana de l’exalcaldessa, Asunción Barberá, i les seues tres filles.

Entre els detinguts d'ahir consten, a més de Rubio i Grau, la filla d'aquest, l'empresari Jaime María Febrer i el responsable dels serveis jurídics de l'empresa pública Divalterra –dependent de la Diputació de València–, José Luis Vera.

Els registres, que es van prolongar durant més de deu hores i van requerir la presència d'un manyà perquè obrira una caixa forta en el domicili de Rubio, seguiran hui divendres, van informar fonts de la investigació.

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, va ordenar el “cessament immediat” de Rubio després de conéixer la seua detenció i va assenyalar que no podia consentir que “fets ocorreguts fa tant de temps puguen afectar la normalitat del funcionament de la Delegació del Govern”.

Igualment, el PSPV-PSOE ha obert un expedient disciplinari i ha suspés de militància al qual va ser regidor socialista a l'Ajuntament de València entre 1996 i 2011, i el president de la Generalitat i secretari general d'aquest partit, Ximo Puig, va defensar “la contundència” del partit en relació al ja exsubdelegat del Govern. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acte públic a Sevilla, va afirmar que la detenció de Rubio forma part d'un procediment judicial declarat secret, i va subratllar que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat mantindran una “cooperació màxima amb l'autoritat judicial”.

L'alcalde de València, Joan Ribó, va recordar que la seua formació (Compromís) ja va denunciar en 2014 la compra dels terrenys on posteriorment se situaria el circuit urbà de Fórmula 1 i que suposadament formen part de la trama corrupta investigada. Segons van explicar des de Compromís, es van denunciar els sobrecostos de les obres del circuit de Fórmula 1, així com la compra dels terrenys del PAI del Grau per 300 milions per la mercantil Acinelav Inversiones 2006, participada per l'empresari i constructor detingut ahir dijous, a través de la seua marca Construcciones Valencia Constitución.

Els advocats dels detinguts van informar que, en el transcurs dels registres practicats ahir, la UCO no havia concretat les acusacions ni els havia informat sobre el fons de l'operació, per estar declarada secreta la causa. Així, esperen assistir de nou als seus clients en les pròximes hores, quan els agents de la Guàrdia Civil prenguen declaració als detinguts, possiblement en la Comandància Provincial de València, abans que passen a la disposició del jutjat que comanda l'operació.

BIO

Alfonso Grau (PP). Home de confiança de Barberá com a vicealcalde, acumula vincles amb assumptes de possible corrupció, com el finançament il·legal del PP o la condemna a 4 anys per acceptar rellotges de luxe d'un contractista.

Rafael Rubio (PSOE). Va liderar el PSPV a València des de 2000 i va ser candidat a l'Alcaldia. Va portar temes d'urbanisme i Grau va arribar a demandar-lo. Està processat per suposades contractacions irregulars en Imelsa.