Este jueves, Telecinco emitió una nueva gala de Supervivientes. Esta entrega, presentada por Jorge Javier Vázquez, fue una auténtica montaña rusa de emociones para Palito Dominguín y Lola.

Y es que, estas comenzaron pensando que tenían que separarse después de que Lola robara dos galletas al equipo de producción, por lo que el programa decidió hacerle creer que sería castigada con la expulsión.

Así, aunque al principio parecieron incrédulas las compañeras, finalmente se vinieron abajo cuando apareció la supuesta sustituta de Lola, Sandra Pica, quien está en Honduras desde que acudió para terminar su relación con Tom Brusse.

Una vez se hubieron recuperado del susto, volvieron a llorar, pero en esta ocasión por el mejor motivo posible. Jorge Javier Vázquez habló con Berta, prima de Palito Dominguín y una de sus defensoras, y le pidió que explicara su historia.

Berta contó que sufrió una dura lesión medular al tirarse a una piscina en una fiesta y que, desde entonces, era tetrapléjica. Pero esto no frenó a la prima de Palito, pues dijo muy orgullosa que, tras el accidente, terminó su carrera: Medicina.

Recordó también que desde que tuvo lugar el incidente ha acudido a rehabilitación y que el pronóstico es favorable. Tanto es así, que el motivo de la llamada es que quería contarle a la superviviente que había conseguido dar unos pasos sola.

Berta, prima de @DominguinPalito, le dice a la concursante que esta semana ha conseguido dar pasos en la rehabilitación ❤️



🔵 #SVGala6 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/26qIlKSzgD — Supervivientes (@Supervivientes) May 13, 2021

Desde Honduras, Palito no pudo contener la emoción al reconocer la voz de su prima y, especialmente, al escuchar su mensaje. "No me lo puedo creer, enhorabuena, ¡Eres una crack!", comentó. La que compartió su llanto demostrando lo mucho que empatiza ya con su compañera fue Lola.

"Estos pasos, todo el progreso y la rehabilitación te los estoy dedicando a ti, me acuerdo cada día de ti, Palito. Ten fuerza y acuérdate de todo lo que has pasado, porque estás haciendo un concursazo", añadió Berta, esperando insuflarle a su prima toda la energía y todo el cariño posibles.