Idoia, en 'First dates': "Me gusta ir a misa porque allí hago sentadillas gratis"

Las risas y el buen humor fueron los protagonistas de la cita de este jueves en First dates entre Idoia y Mario: "Cada tres minutos tenemos una carcajada de una cosa u otra. Una cena muy divertida", afirmó el madrileño.

El primero en llegar al restaurante de Cuatro fue Mario, que sorprendió a Carlos Sobera con su color de pelo: "Me lo tinté de blanco y ahora está en amarillo pollo. Fue por una apuesta en un video de mi canal de Youtube de batallas de rap".

"La edad me está pesando, con 29 años tengo que espabilar, que con 30 o 40 años me veo igual, siendo un soltero con una casa y ya está. Hay que ponerse las pilas y encontrar el amor", comentó el youtuber.

Su cita fue Idoia, una joven barcelonesa afincada en Madrid: "Quería cambiar de aires porque, aunque te vayas de casa de tus padres, siguen estando en el mismo pueblo o ciudad, quiero libertad y he puesto 600 kilómetros de distancia", aseguró la pastelera.

Tras conocerse en la barra del restaurante, pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco más, donde comentaron sus trabajos, su pasado amoroso y otras curiosidades que hicieron que Mario se fuera cautivando cada vez más de su cita.

Mario e Idoia, en ‘First dates’. MEDIASET

"Me gusta mucho visitar iglesias porque son muy bonitas. Un día fui a una que está al lado del Museo del Prado y sentí algo, como mucha paz. Pero no con Dios, sino ¡qué tranquilidad!", afirmó Idoia.

Y añadió que "quiero ir a misa con 25 años, que solo había ido a las de las bodas en toda mi vida, para que me digan que me levante y me siente ¡es que son sentadillas gratis que te haces!".

Tras la sorprendente confesión de la pastelera, Mario sí que quiso tener una segunda cita con la barcelonesa: "Me lo he pasado muy bien, me he reído muchísimo y he conectado con ella".

Idoia, por su parte, no quiso volver a quedar con él como pareja: "Me ha faltado algo, atracción, fuego, pero me lo he pasado muy bien. Me sabe muy mal decírtelo".