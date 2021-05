La confesión de Gabriel Rufián a Thais Villas en 'El intermedio': "Duermo siempre desnudo"

Una semana más, Thais Villas acudió este jueves al Congreso de los Diputados para comentar con los políticos su forma de vestir, de dormir y si habían hecho ya el cambio de armario con la ropa de verano.

Tras hablar con Íñigo Errejón o Inés Arrimadas, entre otros, fue Gabriel Rufián el que logró que la colaboradora del programa de La Sexta no pudiera contener la risa ante la curiosa confesión que le realizó el diputado de ERC.

"Soy fan de Jesús Vázquez y él lleva camisas de flores. Me compré una, pero no me la he puesto", afirmó el político. "Es muy guapa, azul marino con florecitas pequeñas, pero no me atrevo a ponérmela", aseguró.

"Es cobarde en ese aspecto ¡tiene que lanzarse más!", exclamó Villas tras conocer la curiosa prenda presente en el armario de Rufián: "Soy cobarde en cuanto a ropa se refiere", contestó el barcelonés.

Thais Villas, en ‘El intermedio’. ATRESMEDIA

La reportera de El intermedio continuó preguntándole sobre su ropa: "¿A la hora de dormir es usted de liberarse?". Rufián contestó inmediatamente que "duermo en pelotas".

"¿En bolas? ¿Two balls?", quiso saber Villas. "No duermo con ropa, lo hago desnudo en cualquier época del año y no tengo frío", contestó el político, provocando un ataque de risa a la reportera.

"No he visto nunca unos ojos más expresivos contestando una pregunta que esos. Esta confesión puede provocar muchas fantasías a partir de ahora...", comentó Villas, a lo que Rufián contestó: "O pesadillas...".