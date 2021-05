Hiba Abouk desvela en 'El hormiguero' su afición más curiosa: "Las farmacias me vuelven loca"

El hormiguero concluyó la semana con la visita este jueves de la actriz Hiba Abouk: "Han pasado tres años desde la última vez que estuve aquí", afirmó nada más sentarse en la mesa junto a Pablo Motos para hablar de la promoción de una marca de calzado y de su participación en la serie Madres, de Amazon Prime.

👠👟 @HibaAbouk es la nueva imagen de la firma de calzado @XTIshoes para la campaña Primavera - Verano 2021 #HibaEH pic.twitter.com/qbTZlsTry8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 13, 2021

Pero también comentó con el presentador una curiosa afición que, además, ambos compartían sin que ni el uno ni el otro lo supieran: "A los dos nos fascinan las farmacias", afirmó el valenciano, para sorpresa de su invitada.

"¿A ti también? Me siento súper identificada contigo. Entro en una farmacia y me vuelvo loca", aseguró entre risas la actriz. Motos quiso saber si entraba en ellas sin necesidad de nada, porque él sí.

"Entro y pienso a ver si me hace falta algo... me encanta porque es el único lugar que me gusta comprar ya que soy cero consumista", reconoció Abouk. "Siempre tengo la ilusión de que voy a encontrar un milagro que cura algo que no sabía y no conocía", añadió Motos.

La invitada también destacó que "ahora mi sección favorita de las farmacias es la de cremas de bebés. Pero de pequeña, que soy la menor de cuatro hermanos, cuando alguien se ponía malo en casa me mandaban a mí al botiquín porque era la única que me había leído los prospectos de las medicinas", a lo que el presentador exclamó: "¡Como yo!".

Hiba Abouk, en 'El hormiguero'. Carlos Lopez Alvarez/ATRESMEDIA

Tras esta curiosidad, el valenciano le preguntó a la intérprete por su reciente maternidad: "Mi hijo me ha cambiado la vida por completo, excepto hoy, le he bañado y dormido desde que nació", afirmó Abouk.

"Es que le amo cada día más, me explota el pecho de amor. Aunque llegue a casa después de una jornada de rodaje larga, tengo la suficiente energía para estar con él. Mirarle dormido es una maravilla, una maravilla que ha nacido de mí y del amor", admitió la actriz.

"¿Cuándo nace un niño, en los padres nace también un miedo que antes no tenían?", le preguntó Motos. "Eso es verdad, ahora tengo miedo a volar, por ejemplo. También pienso que le he dado la vida a mi hijo, pero él me la ha dado a mí porque he renacido y soy mejor persona", respondió la madrileña.

Aficionada al fútbol... por 'obligación'

La actriz está casada con el futbolista Achraf Hakimi, el ex jugador del Real Madrid y actualmente en el Inter de Milán: "¿Te gustaba el fútbol antes?", quiso saber Motos."Mejor pregúntame si me gusta ahora", respondió entre risas Abouk. "Sus partidos los sigo todos porque me emociona mucho verle, pero más allá no, si no juega él, no lo veo", añadió.

En el tema profesional, la invitada comentó que "llevo desde enero en Madrid rodando la serie Madres y me marcho ahora a Francia para rodar otra mini serie". El presentador destacó que, tras su éxito en la serie El príncipe... "¿Es verdad que ya no aceptas papeles de árabe?"

La actriz le contestó que "No es que no lo acepte, pero no soy sólo eso y he rechazado papeles porque no quiero encasillarme. Soy española". Motos afirmó que "si no es por el nombre (los padres de la actriz tienen orígenes libaneses y tunecinos) nadie podría pensar que eres árabe".