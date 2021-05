Tu horóscopo diario: viernes 14 de mayo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 14 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estarás pendiente de un tema un poco complicado o que te resulta disperso. Tómatelo con la mayor calma posible ya que es lo que mejor te va a venir para tu equilibrio interior. No dejes que nada lo perturbe, lo importante eres tu.

Tauro

Tendrás a tu alrededor una corriente de simpatía o un apoyo emocional especial que te hará sentir en plena armonía con muchas cosas de tu vida. Serán momentos de mucha paz y de reconciliación. Alguien te demuestra su amor.

Géminis

Aún arrastras cierto cansancio del pasado año que te trajo muchos cambios en tu vida emocional. Debes descansar un poco más y no estresarte tanto, así todo se va a reequilibrar de nuevo, pero debes de tener algo de paciencia y mirar hacia delante.

Cáncer

Saltas de un tema a otro con bastante facilidad, pero debes darte cuenta de que hay uno de ellos que merece más tiempo de atención. No lo dejes todo para última hora o fracasarás en ese asunto. Intenta centrarte en lo que merece la pena.

Leo

Ahora sabes que vas por el buen camino para salir de ciertas dudas afectivas y la gente que te rodea te lo hace notar. No obstante ten cautela con algún asunto que se puede complicar y hacerte pasar un mal rato. Debes de ir con cautela en todo.

Virgo

Has decidido posponer una decisión complicada que afecta a la familia por algunas circunstancias que de momento no puedes cambiar. Aún así, busca ratos para estar a tu aire y darte algún capricho en soledad. Eso te reconfortará mucho.

Libra

Un poco de movimiento le hará mucho bien a tu organismo y si no tienes costumbre de hacer deporte, al menos debes caminar. Todo eso te llevará a sentirte mejor, con más energía física. No lo dejes de hacer, organiza tu agenda.

Escorpio

Acabarás la semana con ganas de hacer proyectos y planes, sobre todo si tienes hijos o niños a tu alrededor. También la parte afectiva, en general, va a ser positiva y de nuevo te sentirás con ganas de luchar. Renuevas ilusiones.

Sagitario

Buscas algo que realmente no está a tu alcance obtener de momento. La ambición es buena siempre que sea algo que te traiga estímulo y no obcecación. Cuenta con tu realidad y no tengas sueños vanos. Aprender será una de las claves.

Capricornio

Es posible que las cuestiones sentimentales no estén hoy claras y eso es porque te atenaza un cierto nivel de inseguridad en ellas. Quizá se trate, simplemente, de que no tienes a tu lado a la persona que quieres. Lo que no significa que no esté contigo.

Acuario

No te apetecerá mucho estar hoy pendiente de lo que quieran los demás. Pero eso no significa que tengas que dejar de lado a cierta persona con la que tenías un compromiso. Intenta pactar una solución que sea satisfactoria para todas las partes.

Piscis

