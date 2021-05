"Tratar a los ciudadanos como adultos", el despertar ante el "sanchismo"... las "claves del éxito" del 4-M para Ayuso

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este jueves que las "claves del éxito" de las elecciones del pasado 4-M ha sido tratar a los ciudadanos como adultos y el despertar de la sociedad ante el "sanchismo", entre otros.

Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid, Ayuso ha destacado el trabajo en equipo de todas las sedes, las bases, los militantes y especialmente, el del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, el del Ayuntamiento de la capital y el del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La líder regional ha resaltado que uno de los éxitos que han sido claves para ganar las elecciones autonómicas fue la de tratar a los ciudadanos, a los votantes, "como adultos, siendo dueños de su destino al poder ir a las urnas".

Además, Ayuso ha señalado que "el sanchismo es un peligro absoluto para España". "Por eso, ojalá esta ilusión que se ha transmitido a los ciudadanos este 4-M llegue a todos los rincones del país y que Pablo Casado (presidente del PP) con su equipo lleguen pronto a la Moncloa y cambien el rumbo de España porque ahora mismo como estamos es imposible", ha sostenido.

Por otro lado, la 'popular' ha destacado que otro de los factores determinantes en su victoria electoral fue la firmeza en la toma de decisiones, tanto en el Gobierno regional como en el Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, al frente, "muchas veces no populares pero importantes".

"Nos toca mirar para adelante y asentar la base electoral de este 4-M. Es posible si sabemos hacer las cosas con criterio, y no con bandazos, no significa que tengamos que ir detrás de la gente cambiando nuestros principios e ideas, significa gobernar para todos los ciudadanos siendo conscientes de que en Madrid todo cabe", ha manifestado.

Para Ayuso, los ciudadanos "ya no distinguen tanto entre izquierda y derecha", sino que "entienden entre un poder obsceno y ciudadanos libres" que, según ella, "no quieren seguir viendo cómo les están arrebatando sus vidas y sus proyectos a cambio de políticas que no están basadas en informes técnicos o sanitarios".

"Los votos que hemos recibido han sido votos prestados, que prefiero llamar votos exigentes, son votos, sobre todo, que ahora lo que necesitamos es que se asienten y no tanto hacer giros. Siempre hablan de giros, pero nosotros no hemos girado al centro izquierda ni a ningún lado", ha especificado.

Asimismo, la presidenta en funciones ha reiterado que ellos son el "mismo partido de siempre" pero que han sabido ensancharse y representar también "a ese centro izquierda descontento que ama a España".

"También al centro, al centro derecha, desde el voto más conservador a muchos socialdemócratas de toda la vida que querían lo mejor para nuestro país y con los que nos hemos entendido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, cada uno desde su punto de vista, pero que nos unía un mismo fin", ha añadido.