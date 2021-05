Vox mantiene su rechazo al cierre de municipios y Moreno confía en que "reflexione"

"Se acabó el comodín de Sánchez". Así se estrenó este jueves el nuevo portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, quien aseguró que el estado de alarma ha terminado "con la mayor dejación de funciones de la historia de la democracia en España, permitiendo que las comunidades autónomas se apropien y manoseen los derechos fundamentales de los ciudadanos".

En este sentido, aseveró que en Andalucía "no es posible lograr un equilibrio entre lo económico y lo sanitario", porque las políticas de los gobiernos anteriores han lastrado el "potencial" de la comunidad autónoma. "Andalucía no es Madrid", insistió, y "va a salir peor de esta pandemia", por lo que "no podemos consentir medidas que restrinjan derechos fundamentales de los andaluces", que "lo único que quieren es trabajar con libertad y seguridad".

Al hilo, el presidente andaluz, Juanma Moreno, confió en que Vox "reflexione" y apoye el cambio en la Ley de Salud Pública que pretende la Junta para tener competencia para cerrar perimetralmente los municipios más afectados por la pandemia. Una modificación que cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el de Vox. "Lo que estamos haciendo es buscar una norma propia que nos permita perimetrar a los municipios, teniendo ya por fin seguridad jurídica y evitando las situaciones que estamos viviendo ahora de caos en el ámbito normativo y judicial", zanjó Moreno.

Precisamente este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recibió las dos órdenes de cierre perimetral de los municipios de La Campana (Sevilla) y de Montefrío (Granada), los dos únicos que esta semana superan los mil casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

En ambos casos, el alto tribunal informó de que se ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie y posteriormente los magistrados resolverán la petición de la Junta. Cabe recordar que el TSJA con sede en Granada ya se pronunció en contra del confinamiento de Montefrío, mientras que el tribunal con sede en Sevilla dio el visto bueno al cierre de otros tres municipios.