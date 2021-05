El Congreso rechaza exigir al Gobierno autorizar la comercialización de autotest de diagnóstico en farmacias

En concreto, se solicitaba que se autorizase las pruebas 'Quidel QuickVue At-Home OTC COVID-19 test', autorizado para el cribado en serie en el hogar; 'Abbott BinaxNOW COVID-19 Antigen Self Test', autorizado para el cribado en serie en casa y de venta libre (OTC); y 'Abbott BinaxNOW COVID-19 Ag Card 2 Home Test', autorizado para el cribado en serie en casa y de venta libre (OTC).

"Estas pruebas habían sido autorizadas previamente por la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas) para realizar pruebas a las personas con síntomas de COVID-19, pero las últimas decisiones autorizan la realización de pruebas a personas asintomáticas cuando se utilizan para pruebas en serie", ha comentado el diputado del Grupo Parlamentario VOX, Juan Luis Steegmann.

Del mismo modo, en la PNL rechazada se pedía a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que, por la vía de urgencia y siguiendo similares pasos y metodología de la PHE-Public Health England, evalúe los tests antigénicos denominados 'Fortress', 'Innova', 'Roche/SD Biosensor hisopo nasal' y 'Surescreen'.

"Nosotros creemos que los españoles, en su inmensa mayoría, son responsables y sabrán hacer un uso responsable de su libertad y, de hecho, estamos seguros de que estos test ayudarán a que las personas que quieran protegerse se protejan entre sí y que, además, será una herramienta más en la lucha contra la pandemia", ha enfatizado Steegmann.

La PNL ha contado con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en la que, además de las peticiones formuladas, se solicitaba al Gobierno que, "de forma excepcional" y mientras dure la pandemia, se aplique el IVA del cero por ciento a los test autodiagnósticos, geles hidroalcohólicos y vacunas cuando estén disponibles.

"Los test de autodiagnósticos salvan vidas, rompen de inmediato la cadena de transmisión y, además, ahorran costes al sistema sanitario", ha asegurado la diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja, Carmen Riolobos.

No obstante, desde el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado José Ramón Ortega, quien ha recordado que hay discrepancias por parte de sociedades científicas de que estos test no sean utilizados correctamente o no fucionen bien y, por ende, pueden aumentar el riesgo de contagios.