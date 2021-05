El expolicía Pino asegura que lo haría "todo" por España, incluso lo que estuviera fuera de la ley

El jefe de la Policía con el Gobierno del PP cuando ocurrió la Operación Kitchen que investiga la Audiencia Nacional se ha negado este jueves a colaborar con los grupos políticos que forman parte de la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. "Con el debido respeto, no voy a contestar a ninguna pregunta, ni a un saludo", ha asegurado al comienzo, aunque luego sí ha señalado: "La Operación Kitchen no existió, punto".

El que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, uno de los mandos investigados en esta pieza del caso Villarejo, ha guardado silencio durante gran parte de su comparecencia, aunque ha intercambiado unas breves palabras a raíz de las preguntas formuladas por los diputados Gabriel Rufián (ERC), Edmundo Bal (Ciudadanos) y Jon Iñarritu (EH Bildu).

"Ya he terminado mi declaración, creo que me he pasado un pelín", ha reconocido Eugenio Pino tras más de hora y media de comparecencia. "El día que me citen a la comisión de secretos, ya le contaré", ha añadido en respuesta a Iñarritu, antes de matizar: "No hay organización, no existió y por parte del Gobierno de entonces no nos ordenaron nada ni en la Operación Cataluña ni en Kitchen".

Los portavoces han tratado de enfrentar su versión con la de otros comparecientes en el Congreso e igualmente investigados en la Audiencia Nacional, principalmente Enrique García Castaño, un exalto cargo en la UCAO de la Comisaría de Información, que sí habló de reuniones en el Ministerio del Interior y del papel que jugó Pino en torno al presunto espionaje sobre el extesorero del PP.

"No le voy a contestar si estuve o no en esa reunión", ha apuntado Pino, insistiendo que Kitchen o Cataluña no existieron como tal, y que podría haberse bautizado mediáticamente como "Operación Balompié, Barcelona, Tarragona o Huesca". "Existe una pieza que aún está secreta, no puedo decir nada; será esclarecedora y entonces ya lo entenderá usted", ha sostenido el ex DAO.

Un patriota: "Todo por España"

¿Se considera un patriota? "Sin duda, sí". ¿Y haría todo por España? "Todo por España. Hacer todo es todo", ha contestado este comisario ya jubilado a Rufián, que le ha preguntado entonces si en ese todo incluye ir más allá de la ley. "En ese caso, la ley no existiría si tuviéramos que hacer todo por España", ha indicado.

"Usted no es un patriota, es una rémora para este país", le ha espetado Rufián, que también le ha advertido que ERC llevará a los tribunales sus "mentiras" en otra comparecencia anterior en el Congreso, hace tres años, también relativa al uso partidista de la Policía por parte del PP, en concreto por desvincularse de la grabación en el despacho del exministro Jorge Fernández Díaz.

Rufián también le ha preguntado por las conversaciones que constan en el sumario con Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad. "Ya le he dicho que no voy a declarar, es una falta de respeto. No voy a aclarar nada. ¿Qué tengo que hacer para que no me hagan preguntas?", se ha quejado Pino.

No obstante, más adelante -y tras remitirse a lo ya declarado y publicado por la prensa- el ex DAO ha reconocido que en una ocasión le preguntó a José Manuel Villarejo, un veterano policía detenido por corrupción, por qué se hablaba de Operación Kitchen.

Su tesis es que fue el nombre que le puso en una conversación con algún periodista. "¿Hablaba con él (Villarejo) del dispositivo en torno a Bárcenas?", le ha preguntado Iñarritu, pero Pino ha guardado de nuevo silencio: "No voy a decir más".

Comisión de "naturaleza política"

Eugenio Pino ha comenzado parco en palabras pero con una introducción donde ha advertido que la "actitud investigadora" de la comisión del Congreso "no es jurisdiccional" y sí "de naturaleza política". En su opinión, los grupos lo que hacen es "emitir juicios de oportunidad política", por lo que reconoce que está obligado a comparecer pero no a declarar.

"Argumentos que aquí se exponen carecen de idoneidad jurídica y la condición de certeza solo la garantiza el proceso judicial", ha leído Pino, que se ha escudado en su derecho de defensa y en el secreto de sumario.

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha calificado de "lamentable" sus evasivas, que ha relacionado con su deseo de "tapar" el presunto delito que habría cometido al participar en el operativo al margen de la tutela judicial para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Eugenio Pino, con mascarilla con la bandera de España y casi siempre cruzado de brazos en el primer tramo de la comparecencia, ha guardado silencio, solo interrumpido con frases como "sin comentarios" o "no voy a contestar".

El diputado del PSOE, el primero en tomar la palabra para interrogar al compareciente, le ha recordado que otros mandos policiales sí han contestado a aquello que entendían que no afectaba a su estrategia de defensa.

En su intervención, Felipe Sicilia le ha reprochado a Pino que ni le mirara cuando le hacía las preguntas. "Le agradecería que me prestara atención, cuanto menos, que me atienda. Si quiere no me conteste, pero que los ciudadanos al menos vean que tiene educación", le ha dicho al que fuera DAO en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

El diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral se ha quejado de la actitud de Pino y lo ha relacionado con el Informe Pisa sobre Pablo Iglesias y con el intento de un "grupúsculo" de personas de tratar de "subvertir la democracia" e impedir que la formación morada llegara al Gobierno de España.

En el caso del diputado de Edmundo Bal, han recordado el interrogatorio que le realizó en su etapa anterior como abogado del Estado en el caso del pendrive sobre la familia de Jordi Pujol. Pino ha recordado que quedó absuelto y que sabía lo que este decía a sus antiguos compañeros. "¿Me puso micrófonos en mi despacho? ¿Cómo sabe usted eso?", se ha extrañado con tono irónico Bal.