PR+ presenta alegaciones a todos los 'mega proyectos' eólicos y pregunta porqué el Gobierno "no ha hecho lo mismo"

Los regionalistas se preguntan la razón "por la que otras formaciones políticas y el Gobierno de La Rioja no han hecho lo mismo y se estén mostrando de perfil "ante un problema de enorme magnitud que afecta a decenas de municipios, bodegas, cooperativas, agricultores y ganaderos".

Subrayan desde el PR+ la gran preocupación existente ante los megaproyectos de Los Cruzados, Ausejo-Ocón, Aldealobos-Los Molinos, Valderrete o los que se pretenden instalar en el Valle del Jubera. Además, destacan la petición de paralización del parque que se pretende construir en Aldeanueva de Ebro, por ser incompatible con el desarrollo vitivinícola de la zona. En este sentido, los regionalistas quieren agradecer a Amigos de La Tierra "su colaboración en el desarrollo de alegaciones e información conjunta".

La formación regionalista lamenta "las palabras del consejero de Sostenibilidad, Álex Dorado, en las que afirmaba que el Gobierno va a iniciar una campaña contra la desinformación sobre las renovables y le recuerdan la falta de transparencia de su Gobierno durante el último año". Desde el Partido Riojano recuerdan que "desde hace más de un año hay un aluvión de peticiones para la instalación de "megaproyectos" eólicos, fotovoltaicos y sus líneas de evacuación de la energía, que comenzó en el Valle de Ocón, continúo en el Valle del Jubera y ya afecta al Alto Cidacos y otros municipios como Alfaro o Aldeanueva de Ebro".

El PR+ recalca que desde la Consejería de Sostenibilidad "ha existido una mínima transparencia y han tenido que ser las plataformas creadas en Ocón-Jubera y el Alto Cidacos las que hayan informado de las graves afecciones de estos megaproyectos y logrado que cientos de vecinos de las zonas afectadas hayan podido realizar alegaciones". Lamentan que el Gobierno de La Rioja solo haya aparecido cuando las plataformas han organizado actos, charlas y manifestaciones con gran acogida y participación. "Parece que solo les ha preocupado el rechazo social, frente a la información".

El Partido Riojano ha mostrado además su preocupación por los proyectos del Geoparque y de la Enorregión, que el Gobierno piensa llevar adelante y que podrían estar en cuestión ante esta avalancha de megaproyectos eólicos.

Dirigentes regionalistas abogan "por reforzar la protección del suelo a través de la directriz del suelo no urbanizable, y piden al Ejecutivo de Concha Andreu que alegue a todos los megaproyectos presentados y no solo a dos de ellos. Además, los responsables del Partido Riojano lamentan que algunos ayuntamientos no modifiquen sus planes generales para impedir la avalancha de peticiones de megaproyectos eólicos y sus líneas de alta tensión".

Concejales y portavoces regionalistas de las zonas afectadas han advertido de que estos proyectos "afectan a muchas empresas, autónomos, cooperativas y bodegas que verán muy seriamente dañado su futuro con estos proyectos que están fuera de lugar y se han diseñado en Madrid, sin conocer los municipios afectados. Desde el PR+ recuerdan que ya existe un buen número de parques eólicos en Rioja Baja que se pueden repotenciar y aprovechar para no destrozar una zona de enorme valor agrícola, patrimonial y turístico. Insisten los regionalistas en la necesidad de paralizar la avalancha de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos y consensuar un modelo sostenible y que respete el territorio".