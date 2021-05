Bravo aposta per una societat en la qual la compra de sexe no siga una opció admissible "en cap circumstància"

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha presentat aquest dijous en la Universitat Jaume I de Castelló la campanya 'Si pagas, abusas', dirigida menors de 30 anys que compta amb un anunci rodat per la directora de cinema social i guanyadora d'un Goya, Mabel Lozano. Ha insistit que per a canviar lleis i mentalitats és necessari que els joves siguen aliats per a aconseguir una societat "en la qual la compra de sexe no siga una opció admissible en cap circumstància".

Aquesta campanya és una de les iniciatives emmarcades en el Fòrum per l'Abolició de la Prostitució que la Conselleria de Justícia ha creat per a analitzar el fenomen i promoure canvis legals per a eradicar "aquesta forma de violència contra les dones", segons ha recordat la consellera.

La consellera ha denunciat que la Policia de la Generalitat "té identificats 55 bordells enfront de les 54 sales de cinema repartides per tota la província de Castelló" i que, aquesta dada "només pot ser assumit amb vergonya, però també amb la determinació necessària per a acabar amb aquesta infàmia".

"Així s'explica -ha dit la consellera- que Espanya siga el tercer país del món que més prostitució demanda" i que aquest "comerç inhumà" mou més de cinc milions d'euros al dia. En aquest sentit, ha recordat que les xifres més conservadores parlen de "45.000 dones prostituïdes", de les quals, "el 90 per cent estan atrapades en xarxes de traficants amb finalitats d'explotació sexual".

La consellera, durant la seua intervenció, ha explicat que és "preocupant" que a Espanya hi haja cada vegada més adolescents, que fins i tot en edats primerenques recorren a la prostitució com un "mer entreteniment".

"NO ES POT NORMALITZAR EL QUE ÉS EXPLOTACIÓ"

En aquest sentit, Gabriela Bravo ha asseverat que no es pot consentir que els adolescents "assumisquen que la prostitució és un treball qualsevol i que anar a un bordell és com anar al cinema" perquè no es pot normalitzar el que és explotació "i més en considerar que eixos consumidors ni tan sols pareixen ser conscients d'açò".

"Necessitem joves que no dubten entre regulació o abolició; que no dubten entre explotació o dignitat; i que no dubten que darrere de prostitució només hi ha històries de necessitat, violència, explotació, humiliació, por i aïllament", ha conclòs Gabriela Bravo.

El visionat de l'anunci dirigit per Mabel Lozano -que serà exhibit també en la resta de les universitats de la Comunitat Valenciana- ha clausurat el Seminari 'Prostitución: destapando verdades incómodas' celebrat en l'UJI i que ha comptat amb dos taules redones en les quals han participat juristes, psicòlegs, i membres de les forces i cossos de Seguretat de l'Estat especialitzats en prostitució i tracta.