El Pride de Torremolinos se celebrará del 3 al 6 de junio y adapta su formato a protocolo COVID

Este año, debido a la pandemia, no se realizará el multitudinario desfile por las calles del municipio, ni conciertos en la plaza de la Nogalera, por lo que se ha adaptado la presente edición a un formato de reivindicación que cumpla con las medidas sanitarias y de seguridad ante la actual pandemia de COVID-19, según han precisado.

De Miguel ha explicado que "he hecho y hago bandera de lo que significa Torremolinos para la comunidad LGTBIQ+. Esta ciudad es referencia en libertad y diversidad, tanto a nivel nacional como internacional, no solo por la festividad de estas fechas, si no en cuanto a la reivindicación y el compromiso que demostramos diariamente".

"En el próximo pleno presentaré un ruego, que espero se apruebe por unanimidad, para que esos días se iluminen con los colores de la bandera arcoiris el oasis de la playa del Bajondillo y de la torre Pimentel, edificio emblemático en Torremolinos", ha anunciado el edil.

Por su parte, Carmen García ha lamentado que "este año no podremos contar con la agenda de eventos de otras ediciones, aunque estamos seguros que volverán en la edición de 2022". No obstante, ha adelantado que "el viernes 4 de junio desplegaremos la pancarta en el balcón del Ayuntamiento de Torremolinos con los colores de la bandera arcoiris, así como con el cartel y el lema de este año 'Amor Diverso'".

"Será el sábado 5 de julio cuando tendrá lugar la izada de la bandera LGTBI en la plaza de la Nogalera para que nadie olvide que queremos volver allí y celebrar nuestra libertad y los derechos de todos y todas", ha explicado.

García ha declarado también que "el lema del Pride de este año, Amor Diverso, no será solo para la semana del 3 al 6 de junio, lo será para todas las actividades de este año. Somos conscientes de lo que es Torremolinos, un faro de libertad desde hace cinco décadas y tenemos que reivindicar los derechos durante todo el año".

"Por eso desde la delegación de Igualdad se está trabajando en el primer Plan Municipal Integral de Diversidad en el que trabajaremos con todos los colectivos que se quieran sumar", ha dicho la edil.

En este punto, la concejala responsable de Diversidad ha anunciado además que "estamos trabajando en un hermanamiento con la ciudad de Sevilla, de cara a futuros retos que afrontar de manera conjunta. Además, tenemos ya el foco puesto en la organización del primer Foro Mediterráneo y actividades que promocionen la reivindicación y concienciación como 'La diversidad que importa'".

Dentro de las asociaciones que han ido al acto de presentación, el presidente de Acogat, Antonio Domínguez, ha declarado que "espero que esta sea la primera piedra para que el año que viene volvamos a tener un Orgullo en 2022 en el que volvamos a ser lo que éramos".

Por su parte, el representante de la asociación Apoyo Positivo, Jorge Garrido, ha anunciado que "desde nuestra asociación hemos hecho muchas actividades, una de ellas es el rodaje de un corto de la serie 'Indetectables' que tendrá como protagonista la ciudad de Torremolinos y recorrerá el movimiento del colectivo desde los trágicos sucesos del Pasaje Begoña y del inicio de la libertad que tiene esta ciudad".

Manuel Rosado, presidente de la Red Estatal Municipios Orgullosos, se ha referido al hermanamiento con Sevilla anunciado por Carmen García declarando que "estoy muy contento de que esta aventura que empezó hace ocho meses haya dado sus frutos y sea una realidad, ahora deseo un gran Pride a todos".

Liván Soto, representante de uno de los grupos organizadores, DiverSport, ha querido agradecer la colaboración del Ayuntamiento en la elaboración del Pride 2021 ya que "nos permite volver a las calles, ser visibles y poder hacer campañas de concienciación y de integración".

Por último, el acto ha concluido con las declaraciones de Berni Muriana de la entidad Inserta Andalucía, que colabora por primera vez en el Pride de Torremolinos, y ha anunciado que "queremos hacer un llamamiento a las y los vecinos de la ciudad para que decoren sus balcones con las banderas del orgullo indicando el número de teléfono que tiene Inserta Andalucía, 955141278, donde ayudamos y asesoramos legal psicológicamente a todos aquellos y aquellas que hayan sufrido acoso. El más bonito recibirá un premio por parte de la asociación".