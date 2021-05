L'Ajuntament treballarà per a resoldre els permisos de Falles i celebrar-les "en les millors condicions"

Així ho ha dit aquest dijous l'edil de Cultura Festiva a València i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, després que aquest dimecres es donara en una Assemblea de presidentes i presidents de falla extraordinària el vistiplau a la proposta de celebrar les Falles de 2021 de el 1 al 5 de setembre atenent a la proposta de la Conselleria de Sanitat, l'Ajuntament i la JCF en la Comissió de Seguiment de la Covid-19.

"Ahir l'Assemblea general va donar suport, de manera absolutament majoritària, a la proposta de tindre eixes Falles Covid de l'1 al 5 de setembre", ha destacat el responsable municipal. "El debat d'ahir va ser intens i apassionant. Finalment, més d'un 93% de presidents i presidentes va votar sí a la proposta", ha insistit.

Galiana ha reiterat que no seran unes celebracions "com les que hem conegut fins ara" però ha subratllat que "seran una manera de tancar una ferida que està oberta des del 10 de març de 2020", quan es van suspendre les Falles després de decretar-se l'estat d'alarma i el confinament de la població per a frenar l'expansió de la Covid-19.

"Les falles estan pensades per a ser cremades. És un cicle vital per als fallers i falleres, el teixit associatiu més gran de la ciutat" de València, ha agregat. L'edil ha asseverat que "ara comença el treball per a arribar en les millors condicions possibles a setembre".

En aquesta línia, ha avançat que "l'Ajuntament treballarà, tal com ens van demanar ahir, en la resolució dels permisos necessaris" per a la celebració de les festes falleres.

"Queden mesos apassionants per davant per a continuar prenent les decisions de manera col·lectiva, com hem fet fins ara", ha subratllat el regidor, que ha considerat que "el món faller ha de seguir demostrant el seu comportament exquisit durant la pandèmia i mantindre totes les mesures sanitàries que dicte la Conselleria -de Sanitat- tal com ha fet fins ara".

Pel seu costat, el president de la Interagrupació de Falles, Guillermo Serrano, ha valorat també el "ampli marge" de suport, aconseguit per a celebrar les festes al setembre. "La ratificació per part de l'Assemblea i per un ampli marge de quasi el 94% et deixa tranquil. Has fet un treball, tothom ha entès que ha sigut un bon treball i un bona solució per a tothom", ha exposat a Europa Press.

Sobre els actes fallers que tindran lloc, Serrano ha ressaltat que "està clar que 'plantà', 'cremà' i ofrena es faran" encara que ha matisat que cal saber que per a desenvolupar aquesta última hi ha dos components que s'han de tindre en compte.

El responsable de la Interagrupació ha indicat que d'una banda estan "els diferents plantejaments que puguen fer els tècnics de sanitat depenent del tipus d'incidència que hi haja". Referent a açò, ha afirmat que "si la vacunació és molt alta i la incidència és molt baixeta", l'ofrena es podrà dur a terme "pràcticament sense cap restricció", també pensant en el públic assistent.

"DOBLE ESFORÇ"

D'altra banda, ha assenyalat que s'ha de tindre present que la plaça de la Reina de València, part del recorregut d'aquest acte, estarà en obres al setembre i que en els carrers de la Pau i Sant Vicent hi haurà problemes d'accés també. "Caldrà fer un doble esforç ací i buscar alternatives", ha apuntat, després del que ha ressaltat la tasca que en aquesta línia es desenvolupa des de la JCF.

Serrano ha agregat que de moment no s'ha decidit si l'ofrena es farà "en dos dies o en tres" i "quins recorreguts" s'establiran i ha apuntat que es deu també "acabar de tancar amb els tècnics de sanitat" el pla que s'haja de seguir i les mesures que s'adoptaran. "Ara mateix és molt ràpid per a dir si va a ser en dos dies, si va ser en tres o per què carrer", ha declarat.

Quant a la 'plantà' ha apuntat, com han comentat artistes fallers, que es necessitaran diversos dies per a traslladar els monuments des dels magatzems en els quals es troben guardats, principalment en naus de Fira València, fins als seus emplaçaments habituals.

"Quan un artista té les falles en el seu taller ho té tot organitzat i es planeja els seus transports i els seus terminis. En aquest cas, el problema és que hi ha més de 200 falles ficades en Fira València i caldrà fer un treball logístic per a planejar el seu trasllat", ha asseverat. Ha considerat que s'haurà d'iniciar el moviment a partir del 20 d'agost i organitzar cada plantà.

Així mateix, ha opinat que la cremà podrà fer-se sense grans problemes, atés que es tracta d'un acte a l'aire lliure que no és de molta durada i en el qual en la majoria de comissions no es produeixen aglomeracions. En tot cas, ha indicat que s'haurà d'usar mascareta i intentar mantindre la distància social.

"EXCEPTE MOLT POCS ACTES"

Igualment, ha exposat que es podran celebrar cercaviles i recollida de premis en ser també actes a l'aire lliure. "Excepte molt pocs actes, si els acobles a la normativa Covid-19, es poden realitzar tots", ha afirmat.

Serrano ha agregat que la majoria del món faller ha rebut bé la notícia de tindre Falles al setembre perquè suposa tancar el cicle 2020-2021. "Crec que que la immensa majoria ha vist que és necessari tancar aquest cicle", ha dit, al mateix temps que ha confiat que el grau de vacunació contra la Covid-19 siga elevat en eixa època.

"Eixa notícia ens ha canviat a tots una miqueta la cara. Cal treballar, emmotlar pressupostos, veure què podem fer i que no, però ja treballar per un objectiu i per celebrar una falles" encara que siguen "diferents", ha agregat.