El PP pide al Consell de Mallorca que las oposiciones que convoque cubran vacantes y no incrementen la temporalidad

El PP ha pedido al Consell de Mallorca que las nuevas oposiciones no afecten a los interinos que no son fijos y que sirvan para cubrir vacantes, plazas de nueva creación y no deriven en un abuso de la temporalidad "hasta que el Gobierno central resuelva la problemática".