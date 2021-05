Comissari de la UNRWA demana la desescalada de violència a Gaza i lamenta que els palestins s'hagen sentit abandonats

Així ho ha indicat Lazzarini en declaracions als mitjans després de reunir-se amb l'alcalde de València, Joan Ribó. El comissari ha subratllat també la crisi financera que pateix l'agència, i ha lamentat que, a causa d'aquesta insuficiència, "no han sigut capaços de recolzar" necessitats bàsiques de la població palestina i els refugiats, de manera que s'hagen pogut sentir "abandonats en aquesta pandèmia.

El balanç de víctimes mortals dels bombardejos contra la Franja de Gaza i l'impacte a Israel de projectils llançats des de l'enclavament ha ascendit a més de 80 palestins, sis israelians i una dona índia resident a Israel, enmig de la major recrudescència del conflicte des de 2014, amb les tensions a Jerusalem com a desencadenant.

Lazzarini ha qualificat la situació de "preocupant" i ha destacat que a Jerusalem és especialment "tibant". El comissari ha alertat que els nous assentaments en territoris palestins per part d'Israel són "contraris a la llei internacional".

Aquesta situació també va ser denunciada per la Unió Europea, que la passada setmana va criticar la intenció del Govern israelià de "construir 540 vivendes en l'assentament de Har Homa i en el barri de Givat Hamatos, a Jerusalem Est", la qual cosa erosiona "greument" les converses per a la solució de dos Estats.

REUNIÓ AMB RIBÓ

Durant la seua reunió amb Ribó, Lazzarini ha traslladat a l'alcalde que la situació és "molt dramàtica i delicada perquè famílies palestines s'enfronten al desallotjament de les seues cases, i les protestes per a recolzar a aquestes persones s'han multiplicat a Israel, que respon amb atacs, a pesar que els Organismes Internacionals demanen que es rebaixe la tensió".

"En aquest context -ha afirmat l'alcalde- cal ressaltar el paper de les Nacions Unides com a organització defensora dels drets humans i protectora de servicis bàsics com són l'ensenyament o la sanitat, mentre que des d'Israel s'intenta responsabilitzar i condemnar a l'ONU com a responsable de l'aparició dels esmentats fenòmens de violència".

En el transcurs de la reunió, l'alcalde ha donat compte de "la solidaritat de la ciutat de València amb el poble palestí", i ha recordat "les diferents manifestacions de condemna impulsades per l'equip de govern i protagonitzades per la ciutadania per a condemnar, sense reserves, els enfrontaments entre palestins i forces de seguretat israelianes".

Entre les "mostres de solidaritat amb el poble palestí", Joan Ribó ha destacat l'acord de col·laboració subscrit entre València i la ciutat palestina d'Hebron des del passat mandat. "Es tracta- ha detallat- de cooperació tècnica per a desenvolupar diferents competències municipals com, per exemple, la gestió de residus o la mobilitat".