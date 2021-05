Billie Eilish desvela cuál ha sido la verdadera razón por la que se ha pasado al rubio mantequilla

Hace dos meses Billie Eilish nos sorprendió con un inesperado cambio de look, apostando por un increíble rubio mantequilla que rápidamente se ha convertido en una de las tendencias estrella para el verano.

La cantante ha inspirado al mundo de la belleza, a sus fans e, incluso, a Selena Gomez, que también ha decidido pasarse a esta llamativa coloración dejando sus raíces al natural.

Para conseguirlo, Eilish tuvo que pasar por un largo proceso de 6 semanas para pasar del negro al color con el que ahora la vemos sin que su cabello saliera muy perjudicado. Para ocultar este tratamiento, la cantante decidió utilizar pelucas y sombreros en sus apariciones públicas, tal y como ella desveló en uno de sus vídeos de TikTok.

Después de todo este tiempo, la cantante ha decidido desvelar el porqué de este cambio tan radical en una entrevista virtual para el programa de Ellen DeGeneres. Aunque Eilish llevaba pensando un tiempo pasarse al rubio, fue gracias a un fan que decidió dar el gran paso.

"No sé qué me pasó: vi una edición de un fan cuando tenía el cabello verde. Era una foto mía y la editaron con el cabello rubio y pensé: '¡Ah! ¡Es una locura! ¡Lo quiero!'. Así que pensé en ello como un sueño. No pensé que iba a suceder porque mi cabello ha pasado por muchas cosas. Pensé que me lo quemaría todo si lo intentaba, ¡pero lo hice!", explicó.

Así la cantante ha dado comienzo a una nueva era llena de éxitos, acompañándola con un look completamente renovado, un nuevo estilo que la ha llevado a la portada de Vogue y su segundo album, Happier Than Ever, que saldrá a la venta el próximo 30 de julio que, a juzgar por una de sus publicaciones de Instagram, no vamos a dejar de escucharlo.