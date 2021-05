Podemos-Equo y UCE-Asturias animan a reclamar cobros "indebidos" a quienes tienen tarjetas 'revolving'

Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, en la que ha comparecido junto al presidente de la Unión de Consumidores (UCE-Asturias), Dacio Alonso, según una nota de prensa de la coalición morada y verde.

Chaves ha explicado que quiere que el Ayuntamiento ofrezca, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, amparo y asesoramiento a todos los usuarios y consumidores gijoneses que tengan una tarjeta 'revolving', al margen de la citada campaña.

Según el edil, en Gijón se estima que hay entre 15.000 y 20.000 personas con tarjetas 'revolving', y "tienen derecho a la devolución de cantidades económicas muy importantes", ha asegurado.

Ha explicado, asimismo, que "con una tarjeta de débito tú pagas al momento, con la de crédito pagas a mes vencido y con la 'revolving' pagas a plazos".

Asimismo, ha incidido en que la entidad financiera lo vende como un producto "sencillo, flexible y con cuotas de pago muy bajas". Es más, ha recalcado que, a la entidad, "lo que le importa es que tus cuotas sean bajas, porque los intereses que se aplican pueden llegar al 25 o al 27% TAE".

De esta forma, se puede dar la circunstancia, según el concejal, de que puedes estar pagando durante años esa deuda que adquieres, pero al tener unos intereses tan altos tu deuda puede incluso crecer, porque solo amortizas intereses".

Alonso, por su parte, ha aclarado que se trata de una tarjeta de crédito, pero la diferencia es que esta es de pago aplazado, que suelen ofrecer todas las entidades bancarias y grandes centroscomerciales.

"Se llaman 'revolving', una palabra francesa, porque seretroalimentan, los intereses se capitalizan y la deuda se convierte en una cadena perpetua", ha advertido.

Alonso lo ha asimilado a la "usura", al tiempo que ha recalcado que "a un banco el dinero le cuesta cero euros y lo ofrece a susclientes al 25%".

A este respecto, ha señalado que quien haya contratado una de estas tarjetas "tiene ahora la oportunidad de anularla y de que le devuelvan todo lo que pagó, con intereses, y que pueda modificar un poco ese nivel de endeudamiento en este momento de dificultad económica en el que estamos".

No obstante, ha dejado claro que si no se acude al juzgado no devuelven el dinero. "El negocio de los titulares de estas tarjetas está en que solamente el 10% de los consumidores reclama", ha lamentado. "Desde la Unión de Consumidores nos ponemos a disposición de todos los ciudadanos para ofrecerles nuestros servicios jurídicos", ha indicado Alonso.