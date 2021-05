L'alcalde d'Elx, "molt tranquil" davant la investigació de Fiscalia perquè "les coses es fan molt bé"

En declaracions als mitjans, ha insistit que "estem molt tranquils" i ha assegurat que "les coses es fan molt bé en l'Ajuntament". "Hem fet les coses amb la màxima transparència i amb el compliment més estricte de la legalitat", ha afegit González.

En la mateixa línia, ha afirmat que "així ho corroboren tots els informes i així ho traslladarem a la Fiscalia quan siguem citats per a donar a conéixer la nostra versió". "Anem a facilitar tota la documentació i informació per a demostrar la transparència de la qual ha fet gala aquest equip de govern des del primer dia", ha manifestat.

De fet, amb posterioritat el consistori ha informat que ha tingut coneixement de dos citacions com a testimonis per part de la Fiscalia, la de l'exinterventora i la de la persona que actualment exerceix aquesta responsabilitat per al pròxim 20 de maig en relació amb la denúncia del PP.

González, respecte a les objeccions mostrades per Intervenció que han sigut suposadament alçats per part de l'equip de govern per a poder traure les contractacions avant, ha assenyalat que "són circumstàncies que no representen ni il·lícits penals ni irregularitats" i ha defès que "formen part de la dinàmica de treball de qualsevol Ajuntament".

"Quan en alguna ocasió es produeix una objecció i s'alça, s'està posant en relleu per part d'Intervenció alguna incidència i es justifica el motiu que l'ocasiona", ha explicat.

"ESTRATÈGIA TEMERÀRIA"

Al mateix temps, el primer edil ha qualificat la situació d'una "estratègia temerària d'oposició" per part del PP, del que ha assenyalat que "quan adverteix que no pot guanyar a l'adversari pels mètodes democràtics habituals, acudeix a travesses i estratègies".

Al seu juí, el PP "utilitza a la Justícia" per a "intentar destruir a l'adversari" i li ha acusat de "tornar a les querelles quan no té arguments". "Açò no és la primera ocasió, ho van intentar amb anteriors equips de govern" del PSPV i "ara una altra vegada", ha criticat, i ha lamentat "l'oposició temerària" que exerceix, una estratègia que considera que també respon la manera d'actuar de la direcció del PP nacional: "La màxima crispació i tensió com a drecera per a arribar al poder".

L'equip de govern, segons ha dit, seguirà facilitant que aquesta situació "s'aclarisca com més prompte millor" i ha defès que continuaran treballant "en l'important", que és "resoldre la pandèmia i els problemes dels ciutadans".