El Rototom proposa a Benicàssim transformar el recinte de concerts en espai cultural obert tot l'any

El festival internacional reggae Rototom Sunsplash ha presentat l'Ajuntament de Benicàssim (Castelló) la seua proposta de reestructuració del recinte de festivals per a ampliar i potenciar la seua utilització com a epicentre d'esdeveniments culturals i obert al públic els 365 dies de l'any.

L'objectiu de Rototom Sunsplash és perfilar una proposta que optimitze el gaudi de les instal·lacions dirigides en l'actualitat de forma exclusiva a festivals de música per a diversificar el seu ús, reforçant d'aquesta manera l'oferta d'oci i cultura en la localitat i la província de Castelló, i dinamitzant el seu teixit comercial i hoteler.

El projecte pretén transformar aquest espai de 100.000 metres quadrats -el recinte incorpora 9.000 metres quadrats extra després de l'adquisició dels terrenys per part de l'Ajuntament de Benicàssim- en una gran instal·lació modular, capaç d'adaptar-se i configurar-se de forma senzilla en funció de l'aforament i característiques particulars de cada esdeveniment: ja siguen festivals, concerts de fins el 4.000 persones, esdeveniments musicals de gran format però de caràcter puntual o fires, exposicions i qualsevol altre tipus de cita gastronòmica, artesana, esportiva, cultural i d'oci a l'aire lliure.

El recinte, una vegada remodelat, inclou una sèrie d'elements i infraestructures fixes, l'ús de les quals dependrà del tipus d'esdeveniment que es realitze.

Així, la proposta inclou dos accessos; un gran parc central de 27.000 metres quadrats obert tot l'any amb arbrat, sendes i elements per a la pràctica esportiva diària; un escenari fix amb backstage per a concerts menuts; dos punts de taquilles; oficines de producció i camerinos per a macroesdeveniments musicals; un servici de bar permanent; tres estructures reservades a banys públics; infraestructures subterrànies per a les preses de llum, aigua i clavegueram; una galeria permanent per a exposicions; i una llotja VIP per a concerts.

TRES ESCENARIS POSSIBLES

A partir d'aquests elements fixos i en el marc de la versatilitat que planteja la proposta de transformació del recinte de festivals presentada per Rototom Sunsplash, el projecte pivota sobre tres escenaris possibles, que poden interactuar en el temps -per a concerts de xicotet format, mostres comercials i ús diari; per a concerts puntuals de gran format -més de 4.000 persones; i per a grans festivals de música.

El director del festival, Filippo Giunta, ha assenyalat que l'objectiu d'aquesta proposta és ampliar i potenciar la utilització dels 100.000 metres quadrats sobre els quals s'estén aquest espai com a epicentre d'esdeveniments culturals i obert al públic els 365 dies de l'any.

"El que plantegem és la possibilitat de remodelar el recinte de concerts de Benicàssim i variar la seua configuració tal com la coneixem en l'actualitat per a convertir-ho en un espai modular, on poder obrir o tancar fàcilment determinades zones en funció de l'aforament previst per a cada esdeveniment, ja siga un festival de música o una fira de productes artesans de la zona", ha indicat Filippo Giunta.

"El projecte que proposem permetria aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix el recinte, de manera que puga acollir una programació fixa d'activitats durant tot l'any i no únicament en dates puntuals, quan se celebren concerts i festivals musicals", ha matisat.

Per a Giunta, Benicàssim disposa de "unes bones instal·lacions de partida, molt bé comunicades, per la qual cosa es tractaria de fer un pas més perquè aquest recinte poguera consolidar-se com un referent cultural i d'oci, amb una programació anual estable i de qualitat".