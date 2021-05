Foro pide la comparecencia en Pleno de la edil de Educación ante el "abandono" de los centros educativos

López Moro se ha referido a que este miércoles se decidió la convocatoria de subvenciones para las asociaciones culturales, producciones artísticas, teatro, danza y otros; solo culturales, excluyendo las educativas.

"Para sorpresa de todos no se recoge nada para los centros de enseñanza y entidades educativas, es decir para los centros escolares (escuelas infantiles, centros de enseñanza Primaria y Secundaria, tanto públicos como concertados)", ha indicado.

Tampoco recogen nada, según ella, para las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros escolares; ni para las asociaciones que desarrollen actividades de carácter educativo que redunden en el beneficio de la comunidad educativa de este Concejo. Razón por la que Foro votó en contra.

A juicio de la edil, "hay un abandono total por parte del Ayuntamiento hacia los centros educativos de la ciudad", ha apuntado, a lo que ha advertido que no vale justificarse con la pandemia de la COVID-19 para no colaborar con estos centros.

"Se basan en que como no se sale de los centros no se necesita transporte, cuando una cuestión es que no se salga del centro y otra que en los centros educativos no haya actividad", ha advertido. "Muy al contrario, se han tenido que adaptar a las circunstancias", ha añadido.

Por otro lado, López Moro ha expresado su preocupación porque "el Equipo de Gobierno también decidió abandonar el programa de prevención de acoso escolar 'Tutoría entre iguales (TEI)'.

A ese respecto, la edil 'forista' ha recordado que el TEI, que comenzó en el año 2016 y fue ampliando su ámbito de aplicación (profesorado, alumnado, familias, monitores de comedor, transporte, entrenadores deportivos), en 2018 fue premiado por el Ministerio de Educación y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).