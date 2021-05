Ribó creu que caldrà "agilitzar" la logística per a les Falles però està "molt tranquil" per la seua realització

Així s'ha pronunciat Ribó en una compareixença davant els mitjans aquest dijous, on s'ha mostrat segur que es realitzaran les festes "entre tots" i que ho faran "bé". "Vaig eixir molt content de l'assemblea de presidents, va ser terriblement positiva", ha indicat.

En aquest sentit, Ribó ha agraït al món faller "pel seu comportament exemplar" ja que "no hi ha hagut cap element de contagi, directe o indirectament com a conseqüència de cap activitat fallera". Així, ha demanat que als casals se'ls permeta "treballar el més ràpid possible".