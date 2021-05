PSOE tiende la mano a Cs "para plasmar un acuerdo que proteja el Astoria de la especulación y lo deje abierto"

Así lo ha manifestado en rueda de prensa después de que los trabajos de excavación en esta parcela "confirmen una teoría que hemos defendido desde hace más de un año los socialistas, que aquí hay restos fenicios y que posiblemente nos encontremos con la continuación del hipogeo fenopúnico de la ciudad de Málaga", ha dicho.

En este punto, el socialista ha tendido la mano a la concejala de Ciudadanos, a la responsable de Cultura Noelia Losada, para "plasmar un acuerdo que proteja el Astoria de la especulación y se deje abierto, con la plaza abierta como ha expresado la ciudadanía malagueña".

Pérez ha defendido este acuerdo no hace extensible al Partido Popular "porque no nos fiamos del alcalde porque conocemos su forma de actuar y ha demostrado sobradamente su idea del urbanismo en nuestra ciudad, pasar la apisonadora y hundir para siempre el pasado de Málaga".

Ha agregado que los últimos resultados sobre el análisis de los restos "hace pensar que es inviable cualquier tipo de actuación por parte de promotores privados. Tenemos una oportunidad histórica para crear una milla cultural desde la casa natal de Picasso, pasando por un centro de interpretación de los restos del Astoria, conectando con los museos Picasso y de Málaga, con el anfiteatro romano en calle Alcazabilla y el conjunto monumento de Gibralfaro y La Alcazaba coronando el horizonte. Es una oportunidad magnífica que no debemos dejar pasar", ha reclamado.

"La ciudadanía ha hablado, al igual que la plataforma de personalidades del mundo de la cultura con un manifiesto que contó con miles de firmas. Hay que dejar la Plaza de la Merced abierta con un buen proyecto de urbanización que suponga un embellecimiento de todo este entorno, consiguiendo la creación de esta milla turística, una milla de oro cultural", ha agregado Pérez.

A su juicio, "Málaga se merece esta moción conjunta entre los grupos del PSOE, de Adelante Málaga y de Ciudadanos, que podamos ir juntos por la puesta en valor y la protección de los restos arqueológicos del Astoria. Noelia Losada tiene dos opciones: avanzar hacia lo que piden los malagueños, la recuperación de nuestro pasado y que la plaza quede abierta, o amparar la mala gestión de Paco de la Torre, porque recordemos que la historia de esta parcela comenzó mal por los 21 millones de euros que pagó el Ayuntamiento de Málaga para la transmisión patrimonial", ha concluido Pérez.

Por su parte, el concejal socialista Mariano Ruiz ha expresado que "debemos dejar de tener esta herida abierta en el centro histórico de Málaga, la gran mancha que dejó un edificio abandonado, los cines Astoria Victoria, y que tras su demolición ha salido a la luz una página de la historia de la ciudad que debemos conocer, estudiar y proteger".

También ha recordado que "el Partido Popular solo quería cubrir el expediente en los terrenos del Astoria y dar carpetazo rápido al yacimiento para construir el auditorio aquí después de excavar sólo hasta la cota de 5 metros sin agotar la secuencia estratigráfica y sin conocer todo lo que hay debajo de nuestros pies".

"Era necesario profundizar en la excavación, porque siempre hemos defendido la existencia de un hipogeo fenopúnico aquí porque lo tenemos a la vista en el parking de La Merced, y el tiempo nos ha dado la razón", ha agregado.

Por otro lado, Ruiz no se ha olvidado de "dar las gracias a la ciudadanía y al conjunto de personas comprometidas con la cultura de nuestra, porque si no hubiera sido por su presión y por la ejercida por los grupos de la oposición, por el socialista en particular, no estaríamos ahora hablando de dejar la plaza abierta porque los restos arqueológicos habrían sido sepultados por el cemento".