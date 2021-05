Sophie Turner estalla contra unos paparazzi que fotografiaron a su hija: "Es repugnante y no tenéis mi permiso"

Hace un año, Sophie Turner y Joe Jonas tuvieron a su primera hija y, desde entonces, han sido muy escrupulosos en cuanto a su vida privada, separándola constantemente de la exposición pública a la que, inevitablemente, están expuestos. Sin embargo, unos paparazzi han fotografiado a la niña sin consentimiento de sus padres y la actriz ha estallado.

Cuando Willa nació, los representantes de la pareja dieron el mínimo de detalles acerca de la pequeña. Desde entonces, ni Turner ni el de los Jonas Brothers han compartido fotografías de la niña con nadie ajeno a su círculo más íntimo.

Ahora, todo ha cambiado. Mientras Sophie Turner paseaba junto a su hija, unos paparazzi han aprovechado para tomar instantáneas de la pequeña sin el consentimiento de su madre. Cuando la actriz de Juego de Tronos se ha dado cuenta de lo sucedido, ha utilizado su cuenta de Instagram para mostrar su enfado y ha pedido por favor que no se publiquen las fotografías.

"Me acabo de despertar. Creo que ayer algunos paparazzi lograron tomar una foto de mi hija y de mí y solo quiero decir que la razón por la que no estoy publicando fotos de ella y asegurándome de que podemos evitar a los fotógrafos a toda cosa es porque no quiero que esas imágenes circulen por ahí", afirmaba la intérprete.

"Ella es mi hija. Ella no pidió tener esta vida ni que la fotografiaran. Me parece espeluznante que hombres mayores tomen fotografías de un bebé sin su permiso. Estoy muy enfadada y muy disgustada, por eso quiero pedirles respetuosamente a todos esos paparazzi que dejen de seguirnos para sacar fotos y, especialmente, imprimirlas", asegura. "Es repugnante y no tenéis mi permiso".

La que fuera Sansa Stark ha eliminado las historias de su cuenta de Instagram antes de que desaparecieran por sí solas y, en su lugar, ha compartido una fotografía en la que hace una peineta que, posiblemente, vaya dirigida a los paparazzi.