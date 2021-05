Así es Paula Willems, la desconocida novia de Quim Gutiérrez que tiene 17 años menos que él

El actor Quim Gutiérrez acudió anoche a El hormiguero para promocionar la serie de Netflix El vecino, de la que es protagonista. Durante la entrevista con Pablo Motos desveló algunos detalles sobre la nueva temporada de la serie y algunas de sus manías.

No obstante, nada se pudo saber de su vida personal, que el intérprete lleva con discreción y cautela. De hecho, Gutiérrez mantiene una relación sentimental con, Paula Willems, una joven de Granada de 23 años.

A pesar de la diferencia de 17 años de edad entre ellos, parecen vivir su relación con alegría y cordialidad, aunque no se prodigan por las redes sociales, pues parece que han llegado a la determinación de no compartir fotos juntos para no dar que hablar.

Paula es modelo y ya ha desfilado en pasarelas de Nueva York, Milán, París y también la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Pero no es solo eso, la joven, de madre holandesa y padre español, compagina su carrera con sus estudios de nutrición y con el grado de Filosofía que se está sacando por la UNED.

Paula y Quim llevan juntos aproximadamente desde 2016, año en que se conocieron en verano. Según la revista Semana, la pareja estaría comprometida, a la espera de poder casarse.

Ambos son muy discretos y gracias a ello han conseguido que su relación pase desapercibida durante los últimos años. Pese a la diferencia de edad, comparten muchas cosas en común como el interés por la cultura o el gusto por viajar.