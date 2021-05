La emisión del capítulo 10 de la serie documental de Rocío Carrasco ha dejado varios titulares, entre ellos, las declaraciones Ana Bernal-Triviño tuvieron una gran acogida en redes. "No se puede opinar sin ver el documental, esto es de primero de periodismo, y no se puede opinar sin leer los informe psicotécnicos. Estamos contaminando el debate", comentó la profesora este miércoles en directo.

Muchos dedujeron de las palabras de la periodista que este mensaje iba dirigido a algunos colaboradores de El programa de Ana Rosa y, en especial, a su presentadora, ya que algunos habían cuestionado parte del testimonio de Rocío Carrasco. Por ello, cuando esta mañana Quintana se ha ausentado en la sección de sociedad, en la que suele participar diariamente, han saltado todas las alarmas. Las redes sociales han recogido este inusual acto y muchos han asegurado a que se debe a lo ocurrido anoche en Telecinco.

Los seguidores del programa han criticado que la presentadora se ausente justo cuando se iba a comentar el testimonio Rocío Carrasco, ya que había comentado todos los capítulos emitidos hasta la fecha. No obstante, como ella misma confesó hace apenas unos días, Ana Rosa no está siguiendo la serie documental y tan solo tenía la información que le aportaban los resúmenes mostrados en su programa para comentar el documental.

Por el momento, se desconoce el porqué de la ausencia de la periodista a última hora de la mañana, algunos medios como Formula TV apuntan a que puede deberse a que la presentadora ha adelantado sus vacaciones del fin de semana para realizar un viaje. No obstante, los seguidores del programa parecen tener muy claro por qué, este jueves, Ana Rosa Quintana no se ha sentado en el club social, y el motivo tendía que ver con no querer comentar el testimonio de la hija de Rocío Jurado. Tanto ha sido el revuelo causado que el hastag #AR13M se ha convertido en Trending Topic en España.