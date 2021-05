De la Torre dice que proyecto privado contemplado en parcela del Astoria no es viable y no descarta uno público

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, en concreto, por las conclusiones del informe arqueológico, ha incidido en que la Gerencia de Urbanismo ha llevado a cabo las excavaciones arqueológicas "ambiciosas, completas" y los sondeos geoarqueológicos. Ahora, ese trabajo ha sido remitido a la Delegación de Cultura de la Junta, "que son los que tiene que dar su informe definitivo".

"Cuando tengamos esas conclusiones es cuando podemos tomar decisiones definitivas sobre el tema", ha dicho De la Torre, pero ha añadido también, con un criterio coincidente con el Colegio de Arquitectos, que la plaza tiene su historia, como tal, con cuatro lados. A su juicio, "esa conformación de la plaza, lo entendemos como lo más positivo en respeto a la historia y el patrimonio de la ciudad".

"Habrá que definir que sea un edificio muy adaptado al PEPRI Centro, que aporte un plus a la plaza, y un plus a calle Victoria", ha señalado, insistiendo, no obstante, en que es un tema que dependerá de lo que diga la Junta en el informe definitivo en relación con lo que se debe hacer con los restos hallados, abogando, por tanto, por esperar las conclusiones y se avanzará sobre el tema en coordinación con todas las Áreas y la Junta.

En relación con el proyecto privado de un edificio multifuncional propuesto por Málaga All Space, De la Torre ha admitido que es "muy complicado de contemplar" ya que, entre otros, contemplaría los diez metros bajo tierra. "Vamos a ver lo que dice la Junta, pero no es compatible hacer un sótano con diez metros y conservar algo, aunque esté tapado".

"La Junta tiene que decir ese tema, por lo que lo que yo avance no tiene sentido, sería un futurible", ha dicho, reiterando que la Junta tiene que pronunciarse sobre los restos, esperando que no sea mucho tiempo lo que tarde en dar la opinión el Gobierno andaluz.

Es más, ha dicho que respeta el trabajo de la Junta, por lo que "no quiero condicionar con mis palabras" el tema sobre qué dice el informe. "Prefiero no entrar en ese detalle, son aspectos muy técnicos que tendrán que valorarlo los arqueólogos de Cultura sobre la situación de restos, importancia de los mismos y qué camino se abre de cara a que se pueda edificar en esa zona".

Asimismo, y por otro lado, ha insistido en que "siempre hemos pensado que una edificación que tenga debajo un sótano de diez metros de profundidad en un espacio que tenía que tener riqueza arqueológica, no importante, a la vista está que no es importante, pero eso de importancia o no le corresponde a la Junta; era un tema problemático".

Ha recordado que el contemplar distintas perspectivas de edificios se planteaba para que "pudiera haber iniciativa privada", ha señalado, añadiendo que "ahora tendremos que ver, bien de esa manera, o una iniciativa pública, municipal, directamente, lo que sea mejor para la ciudad".

"Es un tema que nunca se ha descartado -lo público-, es más, antes era un proyecto de Museo de Museos iniciativa pública, el que estaba planteado, antes de que se planteara, como consecuencia de la crisis de 2008 a 2011, cuando más fuerte golpeaba la economía española, la alternativa de buscar soluciones que no fuera sobre finanzas públicas sino iniciativas privadas", ha explicado.

Cuestionado sobre si el Ayuntamiento descarta la construcción en la parcela del Astoria y si hay disonancia con el Área de Cultura, en manos de Cs; De la Torre ha señalado que coinciden PP y Cs en que no es viable el edificio previsto de iniciativa privada.

"En las conversaciones que hemos tenido -Cultura, Urbanismo y el propio alcalde- no hemos descartado, al contrario, el que pueda haber, iniciativa pública, que pudiera completar la plaza", que sea "moderado en altura, con un estilo que encaje bien, que aporte un plus arquitectónico, cultural o de actividad inteligente para la ciudad".

De la Torre ha dicho que eso "es lo que tendremos que ir viendo, pero vamos a esperar todos a que la Junta dé su opinión sobre el tema arqueológico, porque viene bien saberlo, si es bueno dejar cota rasa o utilizar planta sótano, lo que abre distintas perspectivas u orientaciones", apostando por construir, y que si es privado "tiene que buscar una fórmula que sea sostenible económicamente, y ahí puede surgir un problema hacia abajo y también hacia arriba" por lo que "es un camino que no vale la pena seguir, que crea muchos problemas de costo, etcétera...".

"Ese camino, descartado, podemos decirlo; pero el otro, no, vale la pena plantear y estudiar la fórmula de recuperar ese espacio, del cuarto lado de la plaza y crear una perspectiva enriquecedora" para la zona, ha concluido.