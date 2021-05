Puig destaca la "contundència" política després de la detenció de Rubio "preservant la presumpció d'innocència"

Puig ha realitzat aquestes manifestacions a Dénia (Alacant) en ser preguntat per la detenció de Rubio en el marc del cas Azud, que investiga presumptes comissions amb factures suposadament fictícies que diverses empreses adjudicatàries d'obra pública de l'Ajuntament de València hauria realitzat, entre uns altres, al bufet del lletrat José María Corbín, cunyat de l'exalcaldessa Rita Barberá.

"Tant des del punt institucional com del partit s'han pres les decisions oportunes en aquest moment", ha asseverat Puig en referència a la decisió de la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, de cessar de forma immediata a Rubio, qui també ha sigut suspès de militància pel PSPV-PSOE, que, a més, li ha obert expedient.

"Per a la resta -ha continuat el també líder dels socialistes- valencians esperarem a veure com avança la investigació en intervé on justícia. No puc dir res més perquè no conec res més".

"En qualsevol cas, respecte a la justícia i, des de la perspectiva política, contundència en les actuacions preservant la presumpció d'innocència de totes les persones", ha resumit Puig.