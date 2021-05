El Pleno de Santander da luz verde a 21 millones de euros en ayudas urgentes para los vecinos

De esta forma, el Pleno ha ratificado los dos puntos de suplemento de crédito y dos de crédito extraordinario provenientes de los remanentes del Ayuntamiento y del Instituto Municipal de Deportes (IMD) de los que se nutre el plan de choque.

En este sentido, todos los grupos que han apoyado la propuesta, que suman 25 concejales de los 27 que forman la Corporación, han coincidido en destacar que hoy "es un día importante para Santander" porque, gracias al diálogo y la negociación, se han aprobado ayudas de emergencia por 21 millones de euros para dar respuesta a las necesidades más inmediatas desde una imagen de unidad, que todos pretenden mantener en la negociación del resto de remanentes "para seguir invirtiendo en los santanderinos".

Son, según el concejal de Economía del PP, Víctor Huergo, ayudas que se necesitaba aprobar "lo antes posible" para atender las necesidades "más prioritarias e inmediatas", como por ejemplo, dar solvencia económica a las empresas, por lo que ha agradecido la "total disposición" de la oposición a sacar adelante el plan con urgencia.

La alcaldesa, Gema Igual (PP), ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a los santanderinos, que "tienen que estar ilusionados con el futuro de esta ciudad y con esta Corporación, porque vamos a cuidarles y a mejorar la calidad de vida porque tenemos solvencia para hacerlo", ha asegurado.

Además, ha pedido a los grupos "altura de miras" para seguir negociando las inversiones de Santander, porque "si hay ilusión y proyecto, se recuperará la economía y se mirará al futuro con ilusión".

El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha destacado que su grupo ha "aparcado diferencias" con el PP, "que son muchas", y ha "arrimado el hombro" con una "actitud constructiva "pensando en los más vulnerables", realizando aportaciones a un borrador de plan que llegó tarde y que "no nos gustó" porque era "una tormenta de ideas, nada transformador y de cara a la galería", además de que "no era útil para la recuperación", por lo que el PSOE planteó 78 propuestas.

Sin embargo, en el equipo de Gobierno "rectificaron, se abrieron a negociar con la oposición", retiraron un centenar de medidas "para rellenar" e incluyeron otras de los grupos -aunque los socialistas eran "más ambiciosos", ha puntualizado Fernández- que han dado lugar a un plan "más serio que el primero" porque será "más certero" en las ayudas.

En este sentido, el socialista ha hecho un llamamiento a la alcaldesa para tener "altura de miras" y seguir negociando "ya" los 40 millones pendientes de remanentes "para proyectos transformadores" de la ciudad.

El portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, se ha congratulado de que, gracias a que el equipo de Gobierno asumió su planteamiento, hoy se ha podido aprobar en el Pleno un documento "de emergencia y oportunidad", con medidas concretas y ayudas directas. "Llegamos tarde, pero llegamos", ha dicho, subrayado que es fundamental "recuperar el consenso" para abordar las necesidades de la ciudad de cara a proyectos "transformadores".

No obstante, ha lamentado que Cs "no haya entendido" su mensaje y ha acusado a su portavoz, Javier Ceruti, de no mirar "la realidad" a raíz de las partidas que las áreas que gestiona su partido, especialmente Cultura, a cargo del propio Ceruti, cuya gestión ha calificado de "fallida" hacia un sector que ha venido "agonizando toda la pandemia".

CRUCE DE ACUSACIONES ENTRE VOX Y CS

Frente a estas posturas a favor, el portavoz de UxS, Miguel Saro ha reconocido que valora positivamente algunas propuestas del plan, que son "razonables" y le "gustan", si bien no se contemplan "inversiones necesarias para Santander", a lo que se suma la "incapacidad" de ejecutar los recursos por parte del equipo de Gobierno, lo que en su opinión no garantiza el cumplimiento del plan.

Mientras, el portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha señalado que no podía aprobarlo porque incorpora "la política del PSOE" en urbanismo y "chiringuitos"; porque es "ridícula" la aportación de 300.000 para Cultura; y por el "veto" que ha sufrido su partido y UxS por parte de Ciudadanos, y por tanto del equipo de Gobierno PP-Cs, que "compromete dos años de legislatura y los cuatro restantes".

Un "veto" al que también se ha referido Saro señalando que "ha contaminado el proceso de negociación", por lo que ha propuesto la creación de un "foro sin vetos" sobre las inversiones para el futuro de Santander que mejoren la calidad de vida de sus vecinos.

En respuesta, el portavoz de Cs, Javier Ceruti, ha afirmado que no ha existido un "veto a propuestas razonables", apuntando que en el caso de UxS ha sido "una posición política" marcada por las elecciones en Madrid, mientras que en el de Vox "se ha auto vetado y yo me he negado al chantaje" de acudir a la reunión negociadora del plan sin poder hablar "y sin hacer gestos", como pedía el partido de Pérez-Cosío.

"Todos han podido proponer y lo han hecho", ha asegurado, señalando que lo que se ha producido es "un veto de Vox" a las áreas de Cs.

Ceruti ha recordado que en una comisión, Pérez-Cosío le insultó "de manera gravísima" y le "amenazó reiteradamente", reprochándole que no le ha pedido perdón por llamarle "gilipollas, hijo de puta, imbécil" ni por decir "'ya sé yo lo que voy a hacer con este hombre'". Le ha acusado de "doble sensibilidad" porque el edil de Vox se "enfadó" cuando él le llamó "fascista".

Pérez-Cosío ha negado estas acusaciones y ha tenido que intervenir la alcaldesa, que ha llamado a mantener "el orden" y la "educación" y ha suplicado "que no se repitan estas circunstancias" porque "no es la primera vez". "Dejen mantener la imagen de que todos estamos aquí por mejorar la vida de los santanderinos, que bastante mal están, y vamos a dejarnos de cosas que no están probadas", ha dicho, mientras Ceruti expresaba su sorpresa por esta última afirmación asegurando que se produjo "esa catarata de insultos y esas amenazas" en presencia de los portavoces de los grupos.

Ceruti ha explicado que se ha referido a los insultos porque le ha "sorprendido la sensibilidad" de Pérez-Cosío en el anterior Pleno, exigiendo "unas disculpas que él todavía no ha pronunciado conmigo", y ha considerado que la solución para que no se vuelva a producir un hecho similar "no es pasar por alto como si no hubiera ocurrido".

Nuevamente enzarzados, Igual ha afirmado que en la comisión, el concejal de Vox "pidió disculpas a la alcaldesa para trasladarlas a todos los miembros de la Corporación; si no le vale, yo digo lo que dijo Pérez-Cosío".

El resto de portavoces han afeado lo sucedido. "Tristes titulares para un día importante", ha dicho Fuentes-Pila, que ha señalado que "aquí no se viene llorando" cuando hay santanderinos "que tienen que cerrar sus negocios"; mientras Fernández ha lamentado "protagonismos" en base a contiendas personales, aludiendo específicamente al edil de Vox, quien "se ha auto excluido por intereses partidistas para hacerse la víctima, para confrontar".

En su intervención final, Igual ha subrayado que a ella no le "valen los vetos porque esta Alcaldía nunca ha vetado a nadie ni lo va a hacer; porque este equipo de Gobierno nunca a vetado a nadie y nunca lo va a hacer. Yo sí pongo Santander por encima de Madrid, con lo que vetos, al equipo de Gobierno y a la alcaldesa, no, porque no me lo permito".