Los residentes extranjeros de forma legal en Canarias y sin tarjeta sanitaria pueden ser citados para vacunarse

Para ello, pueden acudir al centro de salud más cercano para proceder a la actualización de sus datos de contacto, aportando un certificado de empadronamiento que certifique efectivamente que se tratan de residentes en las islas, así como su documento identificativo como su pasaporte.

De este modo, tras dar de alta estos en el sistema del Servicio Canario de la Salud (SCS) se procederá a darles cita y vacunarlos en los puntos de vacunación establecidos con la priorización por grupo de edad, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.

COMIENZA LA VACUNACIÓN ENTRE LAS PERSONAS DE 50 A 59 años

Por otro lado, la Consejería de Sanidad informó que ha comenzado la vacunación del grupo 9 (de 50 a 59 años) en aquellos cupos que ya se ha culminado la de mayores de 60.

En este sentido, matiza que las personas incluidas en el grupo de edad de entre 50 y 59 años deben esperar a ser citados para recibir la vacuna y en ningún caso llamar directamente al centro de salud o al 012.

Actualmente, y mientras no se avance en la vacunación de otros grupos etarios, la citación se está realizando directamente desde los centros de salud, ya que cada uno de ellos gestiona su propia agenda. Hasta que no se abra la agenda por completo no será el 012 quien realice estas convocatorias, a medida que en cada zona básica de salud o isla se vaya completando la agenda de otras franjas de edad.