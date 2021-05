El Ayuntamiento congela las multas de Madrid Central, pero advierte: "Las cámaras seguirán captando infractores"

El Ayuntamiento de la capital ha suspendido de forma temporal la tramitación de las multas por el acceso indebido a la zona de bajas emisiones de Madrid Central. Esta es la última rectificación que hace el gobierno de Almeida desde que el Tribunal Supremo ratificase hace un par de días la sentencia que elevó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que deja sin efecto las medidas restrictivas para circular por Madrid Central.

Si bien hace un par de días- cuando se conoció la sentencia- el área de Medio Ambiente explicaba que el proceso de tramitación de las multas continuaba su curso y que aquellas que ya habían sido notificadas a los infractores serían cobradas pese a la sentencia que tumbaba la medida estrella de Manuela Carmena, ahora el alcalde da un paso atrás: "Nosotros, en principio, no vamos a dictar resoluciones sancionadoras en tanto en cuanto no tengamos la resolución del TSJM al respecto". Y es que, según ha explicado esta mañana en rueda de prensa, el Consistorio ha emitido un incidente de ejecución de sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que aclare cómo actuar para con las sanciones y "garantizar la mejor seguridad jurídica" para los madrileños.

Es decir, si usted ha accedido- o piensa acceder en las próximas semanas- de forma indebida a esta zona de bajas emisiones y aún no le ha llegado la infracción, esta no le llegará...por el momento. Será el TSJ el que decida- en su respuesta a la aclaración solicitada por el Gobierno municipal- si estas multas deben continuar su curso o, por el contrario, quedan suspendidas. Y esto podría tardar unos meses. Eso sí, con independencia de si la multa se tramita o no, "por ahora, y mientras no se resuelva el procedimiento de ejecución, las cámaras de Madrid Central van a seguir registrando la entrada de todos aquellos vehículos que no están incluidos dentro de su ámbito de aplicación", advierte el primer edil popular.

"Quiero aclarar a los madrileños que, si finalmente el criterio que se nos da del Tribunal Superior de Justicia respecto de Madrid Central, será el que determine si se concluye o no el procedimiento sancionador, pero sí creemos necesario por una cuestión de seguridad jurídica que las cámaras sigan funcionando". Por eso, tanto el alcalde José Luis Martínez Almeida como la vicealcaldesa Begoña Villacía han insistido en transmitir un único mensaje a los ciudadanos: el acceso a Madrid Central está prohibido, salvo en los supuestos que están exceptuados.