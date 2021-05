Sebastián Yatra sube la temperatura con una fotografía al salir de la ducha

Está empezando a llegar el buen tiempo y ya hay quienes quieren que sea verano ipso facto. Si no, no se entiende esa forma de caldear el ambiente ni al personal. Lo decimos por Sebastián Yatra, que con un solo gesto de su mano podría haber provocado algún que otro mareo, por llamarlo de alguna forma.

Los algo más de 26 millones y medio de seguidores en Instagram del músico de Medellín (Colombia) han quedado ojipláticos con su última publicación, en la que el autor de éxitos como Cristina, Robarte un beso o Cómo mirarte aparece haciéndose un selfi delante del espejo.

Claro que ese espejo era el del cuarto de baño y la fotografía la hizo nada más salir de la ducha, quitándole la parte empañada para que su figura, húmeda y desnuda, emergiese y con ella los cientos de comentarios pidiéndole que suelte la toalla.

Porque esta, al borde de la pelvis, es la que sujeta que no aparezca totalmente como Dios le trajo al mundo. "¿Qué tan loco sería?", preguntaba el artista de 26 años como si no supiera que la respuesta a esa pregunta por parte de sus followers no fuera que no perdería nada de cordura, pero que, quizá, les traspasaría la locura a ellos y ellas.

En menos de 24 horas, la sensual publicación, que está formada por dos fotografías (la segunda es un primer plano de su rostro poniendo una mueca) ya ha alcanzado más de millón y medio de likes y no cesa de recibir comentarios, algunos de los cuales no pasan del elocuente emoticono del fuego, como Itziar Castro.

"Y cayó Instagram", le decía la ganadora de Operación Triunfo Nia, mientras que India Martínez resoplaba un sencillo "Niñoooooo" y Valerio Rioja le espetaba "¡Ese body!". "¿Me querés matar?", "Diosito, perdón por tener pensamientos impuros" o ¿Cuáles son los otros dos deseos?" le han comentado a Yatra, así como bastantes fans apostaban por hace zoom, por si acaso los píxeles ayudasen a la imaginación.