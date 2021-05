Llima (UP) demana retirar el projecte de centre psiquiàtric de Setaigües i la transferència de competències sanitàries

La síndica d'aquest grup parlamentari, Pilar Lima, ha presentat aquesta iniciativa davant el projecte de construcció d'un gran centre psiquiàtric penitenciari en la població de Setaigües a València, "al que s'oposen diverses organitzacions, encapçalades per la Plataforma Salud Mental Fuera de las Prisiones", recalca.

Lima explica, a través d'un comunicat, que "les presons no poden ser espai per a persones amb problemes de salut mental, especialment en el cas de ser imputables" i ha recordat que a Espanya ja hi ha dos hospitals psiquiàtrics penitenciaris "i no disposen dels recursos sociosanitaris adequats en l'actualitat".

Unides Podem Esquerra Unida considera que el projecte de Setaigües "reforça una sèrie de valors que són totalment contraris als quals, de fa temps, són defesos de forma clara i repetida per part de les diferents institucions espanyoles i internacionals implicades en aquest àmbit".

Segons ha manifestat Llima, "el model Español penitenciari per a l'atenció de les persones amb patologia dual vulnera de forma clara i repetida declaracions internacionals de l'ONU, OMS i el Consell d'Europa, organismes que proposen la creació d'un consell assessor o consultiu que compte amb la participació d'associacions de persones usuàries i de professionals de l'àmbit de la salut i sociosanitari".

Per açò, reclama la "immediata cancel·lació del projecte de Centre Psiquiàtric Penitenciari a Setaigües i la transferència de les competències sanitàries penitenciàries en les comunitats autònomes".

INTEGRACIÓ EN MODEL ATENCIÓ PRIMÀRIA

Així, Unides Podem Esquerra Unida planteja integrar la Sanitat Penitenciària en el model d'atenció primària de la sanitat pública valenciana, millorant les condicions de la seua plantilla sanitària i la qualitat de l'assistència sanitària oferida a la població reclusa i exigir la transferència de recursos econòmics i humans necessaris a la Sanitat Penitenciària.

Per tant, Lima reclama "la retirada del projecte de Centre Psiquiàtric Penitenciari de Setaigües i la transferència dels competències sanitàries penitenciàries".