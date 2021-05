La OV y Beatriz Fernández estrenan en Ensems 'The mind and the heart' de Sanz-Burguete

De esta manera, el Auditori de Les Arts, será el escenario donde se escuchará, a partir de las 19.30 horas, el estreno en España de 'Graffiti' de la compositora surcoreana Unsuk Chin, así como el estreno absoluto de 'The Mind and the Heart, para orquesta sinfónica' de Enrique Sanz-Burguete, obra encargo del Institut Valencià de Cultura.

'The Mind and the Heart' (La mente y el corazón) de Enrique Sanz- Burguete, es una obra que se hace eco del clima emocional causado por la pandemia, que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la sociedad.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha valorado la presencia de formación sinfónica valenciana en el festival, y ha destacado "la versatilidad del profesorado de la Orquesta de València para enfrentarse a cualquier tipo de repertorio".

COMPOSITORES CONTEMPORÁNEOS

En este sentido, el director del Palau, Vicent Ros, ha incidido en "el apoyo que año tras año damos al Festival Ensems, y a la música de nuestros compositores contemporáneos".

En el programa de mañana también se podrá escuchar el "Concierto para viola y orquesta" de Krzysztof Penderecki, que será interpretado por el músico valenciano David Fons.

Beatriz Fernández Aucejo ha estado al frente de varias orquestas nacionales e internacionales como la Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, Mendelssohn Symphony Orchestra y Europa Chor Akademie, entre otras.

Ha realizado estudios de perfeccionamiento de dirección de orquesta junto con Soler, Rodilla, Ferran, Izquierdo, Galduf, Cervera Collado, Aprea, Gülke, Traub, Dados, Pehlivanian, Saglimbeni y Tabachnick en la Academia Chigiana (Siena), así como en la Académie Festival de Aix-en-Provence con la directora de escena Katie Mitchell y la directora de orquesta M. Susanna Mälkki. En la actualidad es directora artística y musical de la Orquesta Filarmónica de la Universitat de València.

Por su parte, David Fons ha actuado con orquestas como la EUYO, la OCV o el Collegium Instrumentale y ha trabajado con maestros como Ayo, Chumachenco, Menuhin, Ashkenazy, Maazel y Mehta.

Ha participado en los principales festivales de música de cámara españoles, franceses e italianos como miembro del Trío Rebec, Dúo Palomares-Fons, Naght Trío y como colaborador del Beethoven Kalvier Quartett, V430 y Ensemble de Cadaqués.