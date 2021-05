Normal Duval, indignada con las fiestas tras el fin del estado de alarma: "Me da mucha pena, me produce dolor"

Norma Duval se muestra de lo más encantada con las grabaciones de El desafío, la segunda edición del programa de Antena 3 en el que está participando y en el que no para de superar grandes retos.

La vedette y presentadora ha sido la elegida para sustituir a Bárbara Rey, que tuvo que ser ingresada recientemente en el hospital por coronavirus y que, aunque ya recibió el alta tras haber superado la infección por Covid-19, ha regresado al centro médico debido a unas fiebres muy altas.

Norma también permaneció ingresada a causa del virus y ha explicado que su participación en El desafío ha sido muy importante para ella: "Después de pasar un Covid como el que pasé, con una neumonía bilateral terrible, que hace siete meses nada más, me he metido a hacer apnea con los pulmones como los he tenido y otras pruebas que son realmente difíciles".

Por ello, Duval ha aprovechado para mandar un mensaje a aquellos que aprovecharon el levantamiento del estado de alarma para salir de fiesta: "Los hemos aplaudido, los hemos apoyado y, de repente, ocurre esto y dices 'pero por qué'. Es que no tienen padre, madre, hermanos, hijos... ellos mismos. Me da mucha pena, me produce dolor y tristeza".