El Teatre Principal de Castelló acull aquest cap de setmana circ i el teatre d'Àlex Rigola

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), ha programat aquest cap de setmana dos propostes diferents en el Teatre Principal de Castelló. El dissabte tindrà lloc l'espectacle familiar 'Neon', i el diumenge, la representació de l'obra 'Aquest país no descobert que no deixa tornar dels seves fronteres cap dels seus viatgers', del reconegut director i dramaturg Àlex Rigola.

El delegat de l'Institut Valencià de Cultura a Castelló, Alfonso Ribes, ha destacat "la variada proposta del cap de setmana en el Teatre Principal de Castelló, que apropa la cultura a tots els membres de la família" i ha assenyalat l'aposta que des de l'IVC es fa per "augmentar la programació dirigida als xiquets i afavorir el seu interés per la cultura".

L'escenari del Teatre Principal de Castelló es transformarà el dissabte a les 18.00 hores en la pista d'un circ on la il·luminació, la música i les acrobàcies captaran l'atenció del públic. L'obra comença una nit qualsevol quan un dormitori es transforma en un portal a un altre espai des del qual dos germans, un xiquet i una xiqueta, començaran una travessia còsmica. Tot un viatge sorprenent per diferents universos. L'espectacle està recomanat per a majors de 4 anys.

Ja el diumenge a les 19.00 hores, el Principal de Castelló acull la representació de l'obra del dramaturg i director Àlex Rigola. 'Aquest país no descobert que no deixa tornar dels seves fronteres cap dels seus viatgers' presenta Alba Pujol i Pep Cruz en un drama en el qual, a partir de l'encàrrec de parlar de la mort, sorgeixen moltes preguntes. La majoria d'aquestes qüestions no tenen una resposta contundent i de primera mà. Del que sí es pot reflexionar, filosofar i respondre és sobre la vida i de tot el que hi ha abans de la mort.

Les entrades per a 'Neon' tenen un preu de 4 euros, i per a la funció de teatre del diumenge, d'entre 3 i 20 euros. Es pot obtindre un descompte del 50 per cent gràcies a 'Entrada i +'.