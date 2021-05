El 8% de las empresas murcianas incumplen la obligación de auditar sus cuentas, según Iberform

Así, la Región de Murcia se sitúa como la quinta comunidad autónoma con más empresas que no realizan este trámite obligatorio, solo por detrás de Aragón (9,2%); Andalucía (8,9%); Asturias (8,5%) y Castilla-La Mancha (8,4%).

En el conjunto del país, el 6,8% de las empresas obligadas -unas 1.600 de 23.500- no cumple con esta exigencia. Iberform recuerda que según artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital existen tres excepciones por las cuales una empresa puede estar exenta de tener la obligación de realizar una auditoría.

Estas son: que el total de las partidas del activo no supere los 2,85 millones de euros, que el importe neto de la cifra de negocio no supere los 5,7 millones de euros, o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.

ARAGÓN, COMUNIDAD CON MENOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Por territorios, Aragón (9,2%), Melilla (9,1%), Andalucía (8,9%) y Asturias (8,5%) muestran el peor comportamiento. Las tasas más bajas de incumplimiento se dan en Ceuta (0,0%), Madrid, (5,0%), Cantabria (5,6%) y Cataluña (6,3%).

A nivel sectorial, agricultura (10,3%), construcción (8,7%) y servicios (7%) muestran las tasas de incumplimiento más elevadas. El mayor nivel de cumplimiento normativo se da en la industria manufacturera (4,6%) y el sector energético (2,9%).