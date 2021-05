Vuelve el Certamen de Malagueñas de Fiesta, que llega a la XXXVI edición y reparte 7.500 euros en premios

Desde este jueves y hasta el 28 de mayo está abierto el plazo para presentar las composiciones a este certamen, en el que se van a repartir un total de 7.500 euros en premios.

El objetivo, han detallado, es "potenciar el cante y el baile de la malagueña y está organizado por el Área de Fiestas, con la colaboración de la Federación Malagueña de Peñas".

Se otorgarán premios a las tres mejores composiciones dotados con 2.000 euros, 1.500 euros y 1.000 euros, respectivamente, así como diez accésit de 200 euros con trofeo para todos ellos y el premio a la mejor interpretación de solistas dotado con 500 euros y trofeo.

Podrán presentarse a concurso todas aquellas composiciones musicales originales e inéditas que se ajusten a la estructura métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y canon rítmico, no existiendo un número límite de composiciones a presentar por autor, no así a los interpretes que solo podrá ser uno, no pudiendo interpretar más de una composición. Las bases, también recogen que las composiciones musicales podrán ser interpretadas por solistas, grupos -hasta cinco componentes-.

El fallo del premio corresponderá a un jurado que estará presidido por la concejala de Fiestas e integrado por personas de reconocida trayectoria profesional en su valoración de la composición musical, letra y adecuación al baile de la malagueña popular en concurso, en calidad de vocales.

Este año las semifinales se desarrollarán los días los días 18 y 19 de junio y la final, el día 17 de julio. Todas estas serán en el recinto musical Eduardo Ocón del Parque. El cartel de la trigésima sexta edición ha sido realizado por Fernando Wilson.