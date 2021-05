Cvirus- Ribó, després de reclamar la seua vacuna: "Casualment, a les 7.45 he rebut un missatge per a vacunar-me a les 9"

Així, el primer edil ha escrit en Twitter: "Després de setmanes donant les dades per a la vacunació, 'casualment', a les 7.45 he rebut un missatge per a vacunar-me a les 9".

Sobre aquest tema, l'alcalde ha demanat "que no es deixe als llimbs i sense vacunar a més persones de 73 i 74 anys" i ha donat les gràcies als "fantàstics sanitaris" que li han atès.

El dimecres a la vesprada en Twitter, Ribó va reclamar que "no s'oblide" en el procés de vacunació de les persones de 73 anys. "Estic cansat de donar les meues dades perquè algú em cride", escrivia.

El passat 5 de maig la Conselleria de Sanitat va assenyalar, en un comunicat, que totes les persones de 70 a 74 anys de la Comunitat Valenciana haurien rebut la setmana següent almenys una dosi de la vacuna enfront del coronavirus, per al que les estava citant ja bé a 'vacunòdroms' o als seus centres de salut.