Mercadona inverteix més de 5 milions a l'any en mascaretes corporatives reutilitzables per a la seua plantilla

Aquest canvi suposa "una gran millora" en els equips de protecció en el lloc de treball, ja que aquestes noves mascarillas són "més resistents a la calor i a la humitat, més còmodes i ergonòmiques, i protegeixen durant tota la jornada laboral". A més, es reforça el compromís de la companyia amb el medi ambient, en apostar per una peça reutilitzable fins als 10 usos, han destacat.

Aquest canvi va començar a aplicar-se a la fi de 2020 i la previsió és que els més de 95.000 empleats de la companyia gaudisquen d'aquestes noves mascaretes corporatives abans que finalitze el mes de maig.

El Proveïdor Totaler especialista en tèxtils per a bebé, Cambrass, és el responsable d'elaborar aquest producte certificat per AITEX sota la norma espanyola UNE 0065-2020 i europea CWA 17553:2020, caracteritzat a més per la seua alta eficàcia de filtració del 99% i la seua alta capacitat de respirabilidad, en les seues instal·lacions de la localitat d'Ontinyent (València) per a les treballadores i els treballadors d'Espanya i Portugal.