El alcalde de La Línea, preocupado ante el "efecto contagio" de los disturbios en la ciudad

En declaraciones a Canal Sur, recogidas por Europa Press, el regidor linense ha avanzado que "la información que se tiene es que esta última noche ha sido terrible: más contenedores incendiados, el mobiliario urbano destrozado, se han quemado pasarelas de playa, material de playa...".

En este sentido, ha expresado que "el Paseo Marítimo de Levante está completamente destrozado: anoche salieron ardiendo nuevas torres de vigilancia, la nave donde se almacena el material de playa salió parcialmente ardiendo y se está esperando un informe pericial para ver cuánto cuesta reponer unos muros que están muy dañados". "No hay todavía un cálculo, pero se puede estar rondando ya los 300.000 euros", ha subrayado Franco.

Además, el primer edil ha mostrado su incomprensión por cómo "una manifestación no autorizada acabó aglutinando a mil personas" y ha señalado que "las imágenes eran espeluznantes: sin guardar distancia de seguridad, mucha gente sin mascarillas".

Así, ha recordado que ha habido "un plan muy fuerte respecto de lo que es la represión policial contra estos ilícitos, un plan que se comparte desde el Ayuntamiento, por supuesto, y donde la Policía Local está actuando codo con codo tanto con Guardia Civil, como con Cuerpo Nacional de Policía, pero son dos vasos comunicantes".

Asimismo, ha explicado que "la raíz del problema, aparte de que Marruecos está a 20 kilómetros escasos y es el principal productor de hachís del mundo, está en una base social que hace que haya un gran número de personas en situación de desempleo y con una escasa formación", al tiempo que ha añadido que esto provoca que se dé "el caldo de cultivo perfecto para que las mafias se vayan implantando".

No obstante, Franco ha mostrado su convencimiento de que "por desgracia ya hay generaciones perdidas: gente que por mucho que se le ofrezca un trabajo normal o una formación no lo va a coger porque está acostumbrada a un tipo de vida con unos ingresos que en un trabajo normal no los va a tener nunca".

Sin embargo, ha destacado que "hay mucha gente que si tuviera una salida entraría en lo que se puede llamar la 'economía normal', pero el problema tiene unas derivadas complicadas y excede de los límites de competencia de un Ayuntamiento".

Por otra parte, el alcalde de La Línea ha tildado de "principal" la meta de "encauzar las situaciones en cuanto a seguridad, que no lo está", y ha avanzado que "hay que empezar a sentar las bases de un plan a largo plazo para que dentro de algunos años, no se sabe si cinco o diez, se puede ir revirtiendo una situación que ha llegado al punto que ha llegado por el abandono singular que ha sufrido esta ciudad".

Cabe recordar que La Línea de la Concepción ha vivido en la noche del miércoles la tercera jornada de disturbios provocados por el fallecimiento de dos personas, de 41 y 19 años, por ahogamiento al sufrir problemas en la embarcación en la que navegaban, presuntamente relacionada con temas de suministro de petacas de combustible a narcolanchas.