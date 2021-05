'Planeta Palacio' lleva este fin de semana música, teatro y magia a Limpias, Santoña y Puente Viesgo

En total son nueve propuestas artísticas que forman parte de esta nueva iniciativa de apoyo al sector que puso en marcha el pasado mes de abril la Consejería para invitar a los cántabros a celebrar el 30 aniversario del Palacio de Festivales de Cantabria.

Mañana viernes, a partir de las 19.30 horas, el Café de las Artes representará la obra teatral 'Do you know to use this weapon?' en el teatro del colegio Padrea Paules de Limpias, mientras que Wom interpretará sus 'Dúos y cuartetos de jóvenes talentos' en el Teatro Casino Liceo de Santoña y Mou Trumpet actuará en el centro cultural antiguas escuelas de Puente Viesgo.

Para el sábado a la misma hora se ha previsto que Ábrego Teatro represente 'Mujeres de carne y hueso' en el teatro del colegio Padrea Paules de Limpias, que Esfera Producciones presente 'Farándula' en el Teatro Casino Liceo de Santoña y que Paola Latrónica ofrezca el concierto '30 años de música' en el centro cultural antiguas escuelas de Puente Viesgo.

Además, el domingo, a las 12 horas, Pepe Santos actuará con su 'Calle paraíso' en el teatro del colegio Padrea Paules de Limpias, Al Aire llevará su espectáculo 'Es flamenco' al escenario del Teatro Casino Liceo de Santoña y el Mago Xuso presentará 'La magia de los libros' en el centro cultural antiguas escuelas de Puente Viesgo.

'Planeta Palacio', que forma parte de la campaña de reactivación del sector cultural del Gobierno de Cantabria 'La Cultura Contraataca, ha visitado ya 27 municipios cántabros y finalizará el fin de semana del 21 al 23 de mayo con la programación prevista en Medio Cudeyo, Ramales de la Victoria y Potes.

Con esta iniciativa, que comenzó el primer fin de semana del pasado mes de abril, la Consejería de Cultura está acercando a una treintena de municipios y durante ocho fines de semana las propuestas artísticas y culturales de más de cien artistas, creadores y compañías cántabras.