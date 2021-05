Seis planes por Madrid: de 'Señora de rojo' al Campo del Moro

Madrid recobra día a día la vitalidad cultural que mantenía antes de esta maldita pandemia. Los distintos sectores (Teatro, Cine, Arte, Música, etc.) se han visto afectados en mayor o menor grado, pero la comparativa con otras grandes capitales europeas sitúa nuestra ciudad como un lugar privilegiado en el que se ha mantenido buen pulso. Desde este espacio que hoy arranca queremos seleccionar un puñado de actividades de ocio para nutrir cada fin de semana; hilvanar las más diversas propuestas que conforman un tejido cultural madrileño al que, entre todos, tenemos que dar vida y vuelo.

señora de rojo sobre fondo gris Teatro Bellas Artes Hasta el 27 de junio

Comencemos nuestro recorrido con el gran maestro José Sacristán, que regresa al Teatro Bellas Artes con esta adaptación de la novela Señora de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes. Un monólogo en que el protagonista repasa su existencia marcada por la esposa que no retornará. Escuchar en la cercanía de un escenario, la voz más profunda de nuestro teatro, es una experiencia sensorial tan única como disfrutar en vivo del más preciado violín stradivarius. En este caso, por la gravedad de su registro más bien se trataría de un violonchelo elaborado, eso sí, en Chinchón. Sacristán toma el relevo de Lola Herrera, quien hasta hace poco también ofrecía un texto de Delibes sobre estas mismas tablas. No hay excusa para perderse esta imponente presencia que evoca una ausencia.

la torre de los siete jorobados Desfiladero Ediciones 13,90€

De los sentimientos que jalonan nuestras vidas pasamos al Madrid misterioso de principios del siglo XX. David Lorenzo ha adaptado al cómic la novela de Emilio Carrere, La torre de los siete jorobados. A través de un guion muy cuidado y una sutil paleta de colores, nos conduce por lugares tan reconocibles como la Plaza del Alamillo, L’Hardy o la tertulia del Café Varela; pero también desciende a un submundo de pasadizos y estancias secretas, habitado por sectas ocultas y extraños personajes venidos del más allá. Como referencia siempre tendremos la magnífica película que Edgar Neville rodó en 1944, aunque esta versión ilustrada es más fiel al argumento y los personajes ideados por el crápula de Carrere, que siempre presumió de madrileñismo a pesar de su apellido francés, por parte de madre. Es una gozada de principio a fin y acaba de salir a la venta editado por Desfiladero Ediciones.

John Williams y Ennio Morricone Cedida

La única persona que podría decirle a Harrison Ford, al inicio de un rodaje: “¡Chaval, coge el sombrero, el látigo y a currar!”, sería John Williams. El famoso compositor de bandas sonoras se hará cargo en 2022 de la música para la nueva entrega de Indiana Jones, y cumplirá por entonces 90 años. Aún quedan localidades a la venta para el concierto que este viernes 14 rendirá homenaje tanto a él como a Ennio Morricone (fallecido el año pasado). La Orquesta Clásica Santa Cecilia será la encargada de recordarnos la música para películas como Cinema Paradiso, La Misión, E.T., La Lista de Schindler, etc. en el marco del Teatro Real.

Exposición de Chema Madoz en Galería Elvira González Adolfo Ortega

A pocos metros de la plaza Santa Bárbara, dejando atrás el bullicio de sus terrazas y las cañas rebajadas con hidro-alcohol, la Galería Elvira González expone las últimas fotografías de Chema Madoz. El artista madrileño insiste en creaciones de gran formato, limpias y equilibradas, que siempre despiertan un gesto de asombro, el reconocimiento de un enlace inesperado que surge de los objetos más cotidianos. Juegos de texturas y materiales, en los que el ojo cree ver lo que no está. La diversión siempre esconde una aguda reflexión sobre nuestra realidad.

LP de Ginebras ('Ya dormiré cuando me muera') Cedida

El apartado de conciertos pop-rock es uno de los más desarbolados por el COVID, sino el que más. Por eso es esperanzador que el Teatro Circo Price ofrezca una programación musical de lo más variopinto durante estos días y hasta el domingo 16. Desde la veteranía de Pablo Milanés hasta la juventud veinteañera de Ginebras, banda de chicas que el año pasado acaparó la atención hasta conseguir el tan manido título de "grupo revelación'" A pesar de que la página web del Price parece infectada por algún otro virus (no hay forma de entrar en ella), está previsto que Ginebras actúe el sábado 15 en lo que supondrá la presentación ante el público madrileño de su disco Ya dormiré cuando me muera. Algo parecido debieron pensar los que el fin de semana pasado saltaron a las calles de madrugada, al finalizar el estado de alarma, aunque quizás no conozcan este primer LP de Ginebras.

Campo del Moro Patrimonio Nacional

Y para finalizar este hilvanado cultural que hoy proponemos, siempre es grato asomarse al Campo del Moro, que luce espléndido tras permanecer cerrado varios meses por los destrozos de la nevada soviética que nos cayó en enero. ¿En qué otro sitio es más propio toparse con un pavo real desplegando su parafernalia, que en este jardín a los pies del Palacio de Oriente? Por allá arriba, continúan las obras de Bailén y como consecuencia cerrados están los jardines de Sabatini, pero desde la base de este campo la vista es magnífica y deliciosos los paseos entre la arboleda.