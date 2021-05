Cessen el subdelegat del Govern a València després de ser detingut en el cas Azud

La Delegació del Govern ha indicat en un comunicat que respecta, "com no podia ser d'una altra manera", l'actuació duta a terme per la justícia i ha acordat el cessament de Rubio.

El socialista Rafael Rubio està acusat de cobrar comissions a canvi d'adjudicacions d'infraestructures en sòl públic a València.

El cas Azud es porta en el Jutjat d'Instrucció número 13 de València i s'investiguen presumptes mossegades amb factures suposadament fictícies que diverses empreses adjudicatàries d'obra pública de l'Ajuntament de València hauria realitzat, entre uns altres, al bufet del lletrat José María Corbín, cunyat de l'exalcaldessa Rita Barberá.