El 'pack' hidratante de Shiseido valorado en 108 euros, ahora a mitad de precio en Druni: ¡llévatelo por 55 euros!

Para cada rostro, hay una crema hidratante; pero dar con la indicada no siempre es fácil. Es importante tener en cuenta qué tipo de piel tenemos para poder empezar a probar diferentes formulaciones o ingredientes con los que restaurar su belleza natural y prepararla para el paso de los años. Y es que, aunque la arruga es bella, cuando es prematura no suele parecérnoslo tanto. Así, no es de extrañar que las principales firmas del mercado cosmético hayan creado productos completos que, además, de hidratar, luchen contra los primeros signos del envejecimiento, nutran en profundidad e, incluso, la protejan. ¿Una de nuestras favoritas? La Benefiance Wrinkle Smoothing, de Shiseido.

Disponible tanto en el formato de día como de noche, esta crema destaca por tener una textura suave y sedosa que combina los últimos avances científicos en fisiología de la piel con las exclusivas innovaciones en neurociencia de Shiseido. Pero también lo hace por su precio elevado; aunque, si uno sabe rastrear bien las mejores ofertas puede llegar a encontrarla sujeta a una oferta muy (¡pero que muy!) interesante, como esta de Druni. El ecommerce ha rebajado a mitad de precio el estuche que incluye ambas, así como un sérum y un contorno de ojos, para que, en vez de pagar 108 euros, puedas llevártelo a casa por 55. ¿Vas a perder esta oportunidad?

Estuche Benefiance Wrinkle Smoothing Cream. Druni

Cómo realizar la rutina con este 'pack'

Primer paso... con Ultimune Power Infusing Concentrate. Después de la limpieza facial por la mañana y por la tarde, y antes de hidratar la piel, debemos aplicar este sérum en el rostro. Basta con echar dos gotitas en la palma de la mano y aplicar.

Después de la limpieza facial por la mañana y por la tarde, y antes de hidratar la piel, debemos aplicar este sérum en el rostro. Basta con echar dos gotitas en la palma de la mano y aplicar. Segundo paso... con la crema Benefiance Wrinkle Smoothing. Una vez que la piel está limpia y equilibrada con el sérum, debemos aplicar dos perlas de este producto y repartirlas en cinco puntos del rostro: las mejillas, la frente, la nariz y la barbilla. Después aplicamos desde el centro hacia el exterior del rostro. Por la noche se sigue el mismo proceso con la crema nocturna para aprovechar la regeneración de la piel.

Una vez que la piel está limpia y equilibrada con el sérum, debemos aplicar dos perlas de este producto y repartirlas en cinco puntos del rostro: las mejillas, la frente, la nariz y la barbilla. Después aplicamos desde el centro hacia el exterior del rostro. Por la noche se sigue el mismo proceso con la crema nocturna para aprovechar la regeneración de la piel. Tercer paso... con Benefiance Wrikle Smoothint Eye. Por último, en nuestra rutina de belleza de la mañana debemos aplicar el contorno de ojos para corregir las arrugas de esta zona antes de otros tratamientos, de la protección solar o del maquillaje. En la rutina nocturna, este cosmético debe aplicarse como último paso del tratamiento. Para usarla de forma correcta, se coge una pequeña cantidad y se aplica debajo de los ojos, en la zona de las patas de gallo, los párpados y entre las cejas.

